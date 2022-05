Zelenskyj je „Winston Churchill dnešných čias“, vzdal mu hold exprezident George W. Bush

Niekdajší americký prezident George W. Bush povedal, že sa vo štvrtok rozprával s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Poďakoval som prezidentovi za jeho vedenie, jeho príklad a jeho oddanosť slobode. Vzdal som hold odvahe ukrajinského ľudu,“ uviedol Bush na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Zelenskyj v rozhovore uistil Busha, že ukrajinskí obrancovia budú naďalej bojovať proti Putinovmu barbarstvu a ruským násilníkom. Bush vo svojom príspevku označil Zelenského za „Winstona Churchilla dnešných čias“.

„President Zelenskyy assured me that they will not waver in their fight against Putin’s barbarism and thuggery. Americans are inspired by their fortitude and resilience. We will continue to stand with Ukrainians as they stand up for their freedom.“ -President George W. Bush pic.twitter.com/x5PM8mW3zS

