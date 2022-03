Zelenskyj vníma signály z rokovaní pozitívne, ale neumlčia výbuchy ruských granátov (video)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na utorkové oznámenie Ruska o značnom obmedzení vojenských operácií pri mestách Kyjev a Černihiv reagoval skepticky.

Všetky signály z rokovaní podľa neho možno nazvať pozitívnymi, no „neumlčia výbuchy ruských granátov“. „Samozrejme, nevidíme žiadny základ pre dôveru v slová tých alebo iných predstaviteľov štátu, ktorý pokračuje v boji za naše zničenie,“ vyjadril sa Zelenskyj a poukázal na to, že Ukrajinci nie sú naivní a vedia, že veriť môžu len konkrétnym výsledkom.

Rokovania o ukončení konfliktu na Ukrajine by mali v stredu pokračovať. V utorok ukrajinská delegácia na konferencii v tureckom Istanbule stanovila rámec, podľa ktorého by sa krajina vyhlásila za neutrálnu a jej bezpečnosť by bola zaručená radom iných krajín.