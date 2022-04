Zelenskyj žiada od Soulu zbrane, prehral tiež video zobrazujúce budovy zasiahnuté raketami

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Južnú Kóreu, aby jeho krajine poskytla zbrane pre boj proti ruskej agresii.

Tanky a lode

V prejave adresovanom juhokórejským poslancom povedal, že ich krajina má „tanky, lode a rôzne zariadenia, ktoré dokážu blokovať ruské rakety, a boli by sme vďační, keby nám Kórejská republika pomohla bojovať proti Rusku“.

Také zbrane by podľa jeho slov pomohli nielen zachrániť civilistov, ale poskytli by Ukrajine príležitosť prežiť ako národ a pomohli by zabrániť útokom Ruska na ďalšie krajiny.

Poďakovanie Soulu

Zelenskyj sa prihovoril zákonodarcom niekoľko hodín po tom, čo juhokórejské ministerstvo obrany potvrdilo, že odmietlo ukrajinskú žiadosť o poskytnutie protilietadlových zbraní, pretože tamojšia vláda svoju pomoc obmedzuje na nesmrtiace zásoby.

Zelenskyj sa tiež poďakoval Soulu za to, že sa pridal k medzinárodným sankciám voči Moskve, upozornil však, že len sankcie nestačia na zmysluplné zastavenie ruskej agresie. „Rusku nezáleží na tom, koľko ľudí zomrie,“ povedal.

Vo svojom prejave ukrajinský prezident zdôraznil ruské obsadenie Mariupoľa, kde podľa jeho slov zomreli najmenej desaťtisíce ľudí. Prehral tiež krátke video zobrazujúce budovy zasiahnuté raketami, strieľajúce tanky prechádzajúce po zničených uliciach a plačúcich ľudí smútiacich za ich mŕtvymi príbuznými v preťažených nemocniciach. Zelenskyj pripomenul, že ukrajinské sily neboli schopné dostať sa do mesta od začiatku marca a ruskí vojaci odstavili dodávky humanitárnej pomoci.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem