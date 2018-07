„Zelený“ Sagan uviedol, čo bolo dôležité v súboji o triumf v závere 4. etapy Tour de France 2018

SARZEAU 10. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe je aj po štvrtej etape 105. ročníka Tour de France stále držiteľom zeleného dres.

V závere utorňajšej etapy z La Baule do Sarzeau (195 km) predviedol skvelý špurt, ktorý však stačil „iba“ na druhé miesto. Najrýchlejší, podobne ako v úvodnej etape, bol Kolumbijčan Fernando Gaviria z tímu Quick Step-Floors. Vďaka prvému miestu a rýchlejším nohám na prémii stiahol Gaviria náskok na Sagana v bodovacej súťaži na štyri body.

„Správne načasovanie bolo dnes veľmi dôležité. Ak by som bol na zadnom kolese Andrého Greipela, keď začal šprintovať, možno by bol výsledok odlišný. Ale aj tak to bolo dobré na to, že to bolo náročné. Boli sme príliš zaneprázdnení stíhaním jazdcov v úniku. Zdolať Gaviriu bude možné asi iba po nejakej jeho chybe Alebo si počkáme na nejaké ďalšie stúpania,“ uviedol Peter Sagan na webe letour.fr.

Neskôr trojnásobný majster sveta na stránke svojho zamestnávateľa bora-hansgrohe.com dodal: „Protivietor bol dnes dôležitý faktor, v závere boli rozhodujúce správna pozícia a načasovanie. Som rád, že som si udržal zelený dres. Dnešný únik bol veľmi silný, jazdci v ňom odviedli výbornú robotu. Neťahali sme dnes s výnimkou záverečných kilometrov, nechali sme na to na iných. Cesta do Paríža a za zeleným dresom bude ešte dlhá. Dôležité bude naďalej sa vyhýbať problémom, najmä pádom v záverečných kilometroch.“

📺 Flat stage made for the sprinters and in the end Gaviria wins the great battle ➡ Watch the summary of stage 4 of Le Tour 2018!#TDF2018 pic.twitter.com/0rWvHlJ2MM — Le Tour de France (@LeTour) 10. júla 2018

