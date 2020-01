Železiarňam Podbrezová sa štrajk autodopravcov nepáči, U. S. Steel Košice by zvážil náhradu škody

Štrajk autodopravcov má vplyv aj na Železiarne Podbrezová a.s. (ŽP). Povedal to pre agentúru SITA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Vladimír Soták s tým, že množstvo vstupných surovín dovážajú kamiónmi a touto prepravou realizujú vývoz 85 percent produkcie.

Legitímna forma nespokojnosti

„Vzniknuté komplikácie sa nám nepáčia, ale na druhej strane musíme konštatovať, že štrajk je legitímnou formou prejavu nespokojnosti a ochrany práv,“ dodal predseda predstavenstva, podľa ktorého komunikácia zo strany kompetentných predstaviteľov štátu bola potrebná skôr a vzniknutá situácia nemusela nastať.

„Ak nebude ochota dohodnúť sa, bude to mať ďalekosiahle následky na všetky firmy, ktoré využívajú služby autodopravcov a odrazí sa to v stratách, ktoré sa môžu stať likvidačnými,“ uviedol Soták.

Za posledné tri roky vláda prijala podľa šéfa železiarní množstvo opatrení na zvýšenie životnej úrovne, ktoré ale znamenajú enormné zvýšenie nákladov, a teda aj celkových výsledkov firiem. „Je prirodzené, že prepravcovia sa bránia, obzvlášť, ak sú známe a medializované čiastky, ktoré sú ročne vyberané prostredníctvom mýta,“ konštatoval Soták.

Blokovanie ciest je nebezpečné

Spoločnosť U.S Steel Košice (USSK) považuje blokovanie ciest autodopravcami za nebezpečné a v prípade vzniknutej škody chce žiadať náhradu od organizátorov štrajku. Agentúru SITA o tom informoval hovorca USSK Ján Bača. „Ak naše produkty nedorazia podľa objednávky do cieľa hrozí, že sme naše plechy vyrobili, predali, ale načas nedoručili a nakoniec možno stratíme zákazníka. V tom prípade by sme žiadali náhradu vzniknutej škody od organizátorov štrajku,“ uviedol Bača.

Ako ďalej dodal, právo na protest by nemalo brániť iným užívať cesty. „Regionálni dopravcovia týmto spôsobom berú ostatných dopravcov a aj výrobcov ako rukojemníkov,“ dodal.

Nespokojní autodopravcovia po dvoch týždňoch obnovili v utorok štrajk za splnenie svojich požiadaviek. Trvajú na znížení sadzieb dane z motorových vozidiel o 50 % a na výraznom zvýšení zliav pri platení mýta pre nákladné vozidlá na 18 až 26 percent, v závislosti od počtu najazdených kilometrov. Únia autodopravcov Slovenska, ktorá v utorok obnovila protestnú akciu blokovaním viacerých hraničných priechodov a ciest, najnovšie informovala o jej rozšírení v krajských mestách a v blízkosti veľkých spoločností súvisiacich s autodopravou.