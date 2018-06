Železnice menia cestovný poriadok, pribudnú desiatky nových vlakov

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Na tratiach Bratislava – Trnava a Bratislava – Senec bude obojsmerne premávať 56 nových osobných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK).

Rýchlejšie a ekologickejšie cestovanie

Cieľovými, resp. východzími, stanicami v hlavnom meste budú Nové Mesto a tiež Petržalka, v pracovných dňoch budú tieto vlaky jazdiť každých 30 minút. Výrazné zahustenie osobnej vlakovej dopravy v okolí Bratislavy je súčasťou letnej zmeny cestovného poriadku s platnosťou od nedele 10. júna. Ďalších 19 nových, resp. posilových, spojov pribudne v Žilinskom kraji a vo Vysokých Tatrách.

Ako Ministerstvo dopravy a výstavby SR v utorok informovalo, hlavným cieľom tejto zmeny je odbremenenie už dnes preplnených mestských komunikácií a využitie potenciálu koľajovej dopravy pre rýchlejšie a ekologickejšie cestovanie.

„Súhlasili sme s navýšením vlakových kilometrov na týchto frekventovaných trasách, ktoré zabezpečia ľuďom pohodlnejšie a rýchlejšie každodenné dochádzanie za povinnosťami. Ide o jedno z najvýznamnejších posilnení vlakovej dopravy za posledné roky a veľmi sa z toho teším,“ povedal minister dopravy a výstavby Aprád Érsek (Most-Híd). „Pevne verím, že aj ľudia budú spokojní a zistia, že sa im oplatí vymeniť auto za vlak,“ uviedol minister.

Nové prepojenie

Letná zmena cestovného poriadku zavádza 29 nových vlakových spojení na trase Senec – Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka. V tomto dôležitom smere sa tak bude dať v pracovných dňoch cestovať v intervale každých 30 minút. Zároveň každý vypravený vlak ponúkne cestujúcim približne 300 miest na sedenie. Rovnako sa posilní aj druhý veľmi vyťažený úsek Trnava – Bratislava, kde bude obojsmerne premávať spolu 27 nových vlakových spojov.

„Nové vlaky vedené na stanicu Bratislava-Nové Mesto majú odbremeniť dnes problematickú kapacitu koľají na hlavnej stanici v Bratislave. Zároveň medzi bratislavskými stanicami Nové Mesto a Petržalka dochádza k previazaniu najväčšieho sídliska – Petržalky vlakovými linkami mimo územie Bratislavy, konkrétne Ivanka pri Dunaji, Senec, Pezinok či Trnava,“ priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Cestujúci podľa nej budú môcť ľahšie prestupovať a pokračovať do svojho cieľa.

„Do Bratislavy dochádza v priemere 130-tisíc cestujúcich denne a v rannej špičke sa autom zo Senca či Pezinka nedostanete do centra skôr ako za 40 – 90 minút. Vlakom sa dopravíte do hlavného mesta rýchlejšie – z Pezinka za 22 minút, zo Senca do 28 minút a z Trnavy maximálne za 46 minút,“ informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Súčasť integrovaného systému dopravy

„Z Nového Mesta môžu cestujúci ľahšie pokračovať napríklad do Ružinova, na Zlaté piesky či smerom na Avion a výhodou je aj zastávka Petržalka, ktorá na Prístavnom moste po šiestich rokoch znovu využíva koľaje pre osobnú dopravu,“ dodal Hlubocký.

Nové vlaky v okolí Bratislavy vytvoria nový model železničnej prímestskej dopravy na území hlavného mesta. Všetky uvedené vlaky budú zaradené do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) ako nové linky S 55 a S 65. V spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou, prevádzkovateľom IDS BK, a Bratislavou bude posilnená kapacita súčasných liniek MHD do a zo staníc Bratislava-Nové Mesto, Bratislava predmestie, resp. Bratislava-Vinohrady.

„Posilnenie dopravy je súčasťou dlhodobej vlastnej stratégie ZSSK čo najefektívnejšie využívať zverené prostriedky,“ uviedol podpredseda predstavenstva pre ekonomiku a informačný manažment ZSSK Patrik Horný. „Nové vlaky budú využívať rušne, vozne a súpravy, ktoré už máme k dispozícii. Nie je nutné zvýšiť počet zamestnancov. Tým zásadne zlepšujeme efektivitu celej našej spoločnosti,“ upozornil Horný.

Nové vlaky na trase Žilina – Čadca

Na trati medzi Žilinou a Čadcou budú dopoludnia v pracovných dňoch premávať tri nové prímestské osobné vlaky. Spolu so súčasnými spojeniami vytvoria pravidelný hodinový takt ako základ pre vznik integrovaného dopravného systému v budúcnosti. Cestujúci sa môžu vyhnúť kolónam pre výstavbu diaľnice D3.

Na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice (zubačka) ZSSK zavedie 16 posilových vlakov. Dva vlaky medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou budú cez letné prázdniny jazdiť denne (30. júna až 2. septembra). Desať vlakov medzi Štrbou a Štrbským Plesom a štyri vlaky medzi Štrbským Plesom a stanicou Poprad-Tatry budú v uvedenom období premávať denne a 16. – 24. júna a 8. – 23. septembra pôjdu v sobotu a vo sviatok.