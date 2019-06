Železnice menia cestovný poriadok, pribudnú vlaky v okolí Bratislavy aj na východe Slovenska

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Na železniciach začne v nedeľu 9. júna platiť druhá tohtoročná takzvaná letná zmena cestovného poriadku. Prináša nové vlaky na východe, ktoré spoja Košice s Ukrajinou, aj rýchle spojenia počas letných prázdnin z Popradu – Tatier do poľskej Muszyny, odkiaľ budú nadväzovať prípoje až do Krakova.

Ako vo štvrtok informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV), vlaky ľuďom nielen zjednodušia cestovanie, ale podporia aj cestovný ruch v regiónoch.

Rezort dopravy ako objednávateľ osobnej vlakovej dopravy vo verejnom záujme po šiestich rokoch obnovuje spojenie na trati Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany. Jazdiť tam budú štyri páry vlakov počas pracovných dní.

Diaľkové spoje na východ a západ

Nové spoje majú zjednodušiť dochádzanie najmä študentom do škôl a pracujúcim do zamestnania. Zároveň budú nadväzovať na ďalšie regionálne vlaky, čo cestujúcim umožní rýchly a pohodlný presun do a z Košíc, a tiež Humenného.

Na trati z Košíc do Mukačeva, mesta v pohraničnej Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny, budú denne premávať dva páry vlakov. Cestujúcim zároveň umožnia prestúpiť na diaľkové spoje smerom na západ, resp. východ.

Vlaky budú mať zabezpečené prípoje na Ukrajine smerom na Ľvov, Odesu, Kyjev a Charkov, na Slovensku bude možné prestúpiť na Prešov, Bratislavu a Prahu. Spojenie má podľa ministerstva dopravy veľký potenciál pre Ukrajincov pracujúcich v Európskej únii aj pre turistov. Cestujúci musia rátať aj s hraničnými kontrolami v Čiernej nad Tisou a v ukrajinskom Čope.

Viac lepších pracovných miest

„Som rád, že sa nám relatívne rýchlo podarilo nasadiť nové vlaky, ktoré určite pomôžu celému regiónu. Nové železničné spojenie medzi Mukačevom a Košicami pomôže zlepšiť dopravu a zatraktívni tento región pre turistov. To, samozrejme, prinesie aj viac lepších pracovných miest,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).

Viac vlakov bude k dispozícii obyvateľom Svätého Jura a bratislavskej mestskej časti Rača. Pribudnú tri nové vlaky a vďaka ním bude popoludňajšia frekvencia zastavovania na týchto zastávkach každých dvadsať minút.

„Rezort dopravy ako objednávateľ dopravných výkonov na železnici vyšiel v ústrety aj obyvateľom Bzovskej Lehôtky, aby mohli využívať železničnú dopravu. Po januárovom obnovení dopravy na trati Zvolen – Šahy bude od letnej zmeny cestovného poriadku zastavovať päť vybraných osobných vlakov aj na tejto zastávke,“ uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Cestujúci sa dostanú až do Krakova

V záujme podpory regiónov a cestovného ruchu, zvlášť počas letných prázdnin, budú počas víkendov premávať rýchle spojenia z Popradu cez Kežmarok a Starú Ľubovňu do poľskej Muszyny a späť. Nadväzovať budú zároveň aj na prípoje smerom na Krynicu a Nowy Sacz, čo cestujúcim umožní dostať sa až do a z Krakova.

„Aj pre návštevníkov festivalu Európskeho ľudového remesla v Kežmarku bude v deň konania podujatia 13. júla k dispozícii posilnená železničná doprava. Na úseku Kežmarok – Stará Ľubovňa budú v tento deň osobitne premávať dva osobné vlaky,“ dodala rezortná hovorkyňa.