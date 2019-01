Železnice obnovili vlakovú prepravu medzi Zvolenom a Banskou Štiavnicou

BRATISLAVA 7. januára (WebNoviny.sk) – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) v pondelok obnovila osobnú vlakovú dopravu na trati Zvolen – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a späť. Prepravu cestujúcich na tejto regionálnej trase v dĺžke 31 kilometrov zabezpečovala pre výluku od 2. do 6. januára náhradnou autobusovou dopravou.

Štátny vlakový osobný dopravca na uvedenej trati nasadzuje modernizovanú motorovú jednotku radu 813, tzv. bagetu. Okolnosti prerušenia vlakovej prepravy kritizovalo opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Opravy hnacích koľajových vozidiel

„Medzi sviatkami, keď je doprava minimálna, sme vykonávali viacero opráv hnacích koľajových vozidiel (rušne a motorové jednotky),“ zdôvodnil výluku pre agentúru SITA hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Súviselo to podľa neho s celkovou situáciou týchto vozidiel v regióne, nie špecificky s obnovením vlakovej dopravy na trati Zvolen – Šahy.

„Ešte minulý rok bolo nariadených viacero mimoriadnych kontrol, ktoré sa vykonali teraz. Navyše v uplynulých dňoch mali dve bagety (rušne 813) kolízie so zverou a padnutým stromom,“ vysvetlil Kováč. Termín opätovného obnovenia vlakovej prepravy medzi Zvolenom a Banskou Štiavnicou 7. januára bol podľa neho avizovaný vopred. ZSSK na webe síce oznámila, že výluku na trati predlžuje do 13. januára, ale neskôr to zrušila, keďže podľa hovorcu šlo o komunikačné nedorozumenie, ktoré sa ujasnilo až cez víkend. Motorová jednotka radu 813 má dva vozne s kapacitou 83 miest na sedenie, tri stojany na bicykle.

Neakceptovateľné vysvetlenie dopravcu

OĽaNO v nedeľu informovalo, že dôvodom zavedenia náhradnej autobusovej dopravy na vlakovej linke Zvolen – Banská Štiavnica je nedostatok pojazdných vlakov. Poslanec Národnej rady SR a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz označil za neakceptovateľné vysvetlenie štátneho dopravcu, že výluka súvisí s plánovanou údržbou vozidiel. „Ani štátny, ani žiadny iný dopravca, ktorý jazdí na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, nemôže odôvodniť nevypravenie ktoréhokoľvek spoja plánovanou údržbou. V zálohe musí mať náhradné vozidlá,“ uviedol Marosz. Ak by predmetom údržby bola trať, bolo by to podľa neho pochopiteľné.

„Žiaľ, hlavným problémom národného železničného dopravcu, ktorý disponuje pomerne rozsiahlou flotilou vozidiel, je, že tie sú pre zanedbanú údržbu nepojazdné. Náš dopravný tím na to upozorňuje už dlho,“ poznamenal Marosz. „Napríklad, k 5. januáru 2019 bolo z 25 rušňov radu 757 odstavených až sedemnásť, napriek tomu, že nedávno boli modernizované v ŽOS Zvolen,“ upozornil poslanec. OĽaNO opakovane žiada ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka, aby vymenil podľa hnutia neschopný manažment ZSSK.