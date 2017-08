Železnice pred predĺženým víkendom a začiatkom školského roka posilnia vlaky

BRATISLAVA 29. augusta (WebNoviny.sk) – Pre očakávané zvýšené množstvo cestujúcich v súvislosti s predĺženým víkendom pred koncom prázdnin a začiatkom nového školského roka posilní Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) osobné vlaky na linkách po celom Slovensku.

Ako informoval agentúru SITA hovorca železničnej spoločnosti Tomáš Kováč, „pred predĺženým víkendom bude navyše z Bratislavy vypravený jeden regionálny rýchlik do Žiliny a dva rýchliky do Košíc a Humenného. V nedeľu 3. septembra pribudne do bežnej ponuky spojení z Košíc aj jeden EuroCity vlak do Prahy a na rôznych tratiach po celom Slovensku pribudne šesť regionálnych rýchlikov, tri rýchliky a dva regionálne expresy“.

S ohľadom na obsadenosť a dopyt cestujúcich pridá ZSSK desiatky vozňov na všetky vlaky od kategórie InterCity až po regionálne osobné vlaky. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby využívali alternatívne predajné kanály ZSSK, ako internetový obchod alebo SMS lístok a vyhli sa tak čakaniam v radoch pri pokladniciach.