Železnice pripomínajú ľuďom počínať si na priecestiach opatrne, o život prišla ďalšia osoba

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) – Vlak zrazil minulý týždeň jedného človeka. Ako ďalej agentúru SITA informoval zástupca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Dávid Bozsaky, na priecestí v úseku Nitra – Lužianky zrazil osobný vlak muža, ktorý náhle vstúpil pred prichádzajúci vlak, pričom muž zrážku neprežil. Vplyvom nehody meškali štyri vlaky osobnej dopravy a dopravu prerušili v danom úseku zhruba na dve hodiny.

Železnice tiež v uplynulom týždni zaznamenali zrážku auta s vlakom. „Do nákladného vlaku na priecestí v úseku Lietavská Lúčka – Rajec narazil zboku vodič osobného auta. Vo vozidle sa nachádzali dve osoby, vodiča auta s ľahkým zranením odviezla rýchla zdravotná pomoc. Okrem tejto zrážky ŽSR evidovali na priecestí v železničnej stanici Michalovce prejazd auta s návesom v čase výstrahy, ktoré zlomilo rahno priecestia,“ informovali ŽSR.

Železnice pripomínajú, že pred železničným priecestím si musia počínať vodiči vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môžu bezpečne prejsť cez priecestie.

„Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou „Stoj, daj prednosť v jazde!“, je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim koľajovým vozidlom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov,“ dodáva ŽSR.