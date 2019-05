Železnice upozorňujú na viaceré výluky, budú opravovať priecestia aj odstraňovať porasty

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Železnice slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na viaceré výluky.

Ako agentúru SITA informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč, pracovníci železníc budú odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti trakčného vedenia v úseku Jablonica – Senica – Šajdíkove Humence 1. júna od 8:00 do 13:40 a 2. júna od 7:55 do 13:40.

V Ludaniciach budú 29. mája od 10:00 do 14:00 upravovať ovládanie výstražných červených svetiel na svetelných priecestných zabezpečovacích zariadeniach. Zariadenia budú vypnuté a priecestie bude strážiť strážnik priecestia.

V úseku Vojany – Drahňov – Budkovce bude ŽSR 29. a 30. mája od 8:00 do 17:00 opravovať priecestie. Práce na priecestí zahŕňajú smerovú a výškovú úpravu koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka i zváranie koľajníc.

ŽSR budú 29. mája od 6:50 do 13:50 v úseku Turňa nad Bodvou – Dvorníky-Zádiel opravovať priecestie. Vymenia a zvaria koľajnice, upraví sa smerová a výšková úprava koľaje.