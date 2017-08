Železničná spoločnosť Slovensko mení cestovný poriadok, dôvod je ukončenie prác v Žiline

BRATISLAVA 11. augusta (WebNoviny.sk) – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) z dôvodu ukončenia stavebných prác na úseku Žilina zriaďovacia stanica – Dolný Hričov na hlavnej trati Košice – Žilina – Bratislava mimoriadne zmení cestovný poriadok od pondelka 14. augusta.

Ako štátny osobný vlakový dopravca v piatok informoval, ukončenie jednej etapy stavebných prác zrýchli osem regionálnych rýchlikov premávajúcich na trase Žilina – Bratislava a späť a dvoch posilových piatkových rýchlikov z Bratislavy do Košíc a Humenného.

“Vlaky budú mať zmenené časy zastavenia, resp. príchodu v staniciach Púchov, Považská Bystrica a Žilina. Zároveň bude obnovená prevádzka dvoch osobných vlakov medzi Žilinou a Púchovom, ktoré boli doteraz nahradené autobusmi,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Zmeny sa týkajú regionálnych rýchlikov na trati Žilina – Bratislava a späť, a to 706 Strážov, 709 Polom, 711 Inovec, 713 Strážov, 714 Dubeň, 715 Javorina, 17715 Javorina a 17716 Vršatec, ako aj rýchlikov 15711 Šaršišan z Bratislavy do Humenného a 15713 Chopok z Bratislavy do Košíc.