Železničná trať medzi Nitrou a Bratislavou je realizovateľná, ale finančne nenávratná

NITRA 5. októbra (WebNoviny.sk) – Výstavba železničnej trate, ktorá by priniesla priame prepojenie Nitry s Bratislavou, by stála zhruba 140 miliónov eur.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) si dali vypracovať štúdiu realizovateľnosti, podľa ktorej je výstavba chýbajúceho úseku trate Nitra – Trnovec nad Váhom technicky realizovateľná, problematická je však návratnosť investície.

Vypracovali aj alternatívu

„V rámci vypracovania štúdie realizovateľnosti prioritne pre elektrifikáciu trate Leopoldov – Nitra -Šurany z roku 2014 bola iniciatívne vypracovaná alternatíva nového železničného prepojenia Nitra – Trnovec nad Váhom, konkrétne Horné Krškany – Trnovec nad Váhom, na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu, jednokoľajná trať,“ uviedla pre agentúru SITA Ivana Popluhárová z Odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ŽSR.

Problémom však je, že „z ekonomického hľadiska je počas hodnotiaceho obdobia projekt nenávratný“. O možnom časovom horizonte výstavby je podľa slov Popluhárovej predčasné hovoriť, pretože nie je spracovaná žiadna projektová dokumentácia.

Doprava sa v Krškanoch zhorší

O priame železničné prepojenie Nitry s Bratislavou sa usiluje mesto Nitra. Primátor Jozef Dvonč cez leto informoval, že rokoval s generálnym riaditeľom Železníc SR a predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja o možnej výstavbe tejto trate.

Podľa Dvonča by to prinieslo odľahčenie ciest, ktoré budú v súvislosti s príchodom automobilky Jaguar Land Rover do Nitry čeliť veľkému náporu.

Mesto sa tiež obáva, že už v súčasnosti zlá dopravná situácia v mestskej časti Krškany sa po príchode Jaguaru ešte zhorší a žiada od štátu preložku tejto cesty. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zatiaľ konkrétne kroky v tomto smere nepodniká.

„Momentálne na tému realizovateľnosti tohto zámeru prebieha odborná diskusia, preto je priskoro hovoriť o časovom horizonte a konkrétnych krokoch,“ uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.