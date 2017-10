Zeman čoskoro poverí Babiša zostavením vlády, oceňuje jeho pracovitosť a organizačné schopnosti

PRAHA 24. októbra (WebNoviny.sk) – Český prezident Miloš Zeman sa postupne začne schádzať so zástupcami strán, ktoré sa dostali do Snemovne, a vyjednávať s nimi o povolebnej situácii.

Najprv sa zíde s Andrejom Babišom, ktorého v utorok 31. októbra poverí zostavením vlády. Uviedol to hovorca prezidenta Jiří Ovčáček, ktorého cituje český spravodajský portál iDNES.cz.

Prezident sa následne stretne aj so zástupcami ostatných strán, ktoré uspeli vo voľbách. Ako posledných prijme 16. novembra Starostov a nezávislých. Všetky strany už potvrdili svoju účasť. Zeman už skôr avizoval, že bez ohľadu na výsledok volieb hodlá poveriť zostavením vlády šéfa víťaznej strany. Tým sa stal predseda hnutia ANO Babiš.

„Nie je to populista, je to pragmatik,“ chválil Zeman Babiša už v nedeľnom rozhovore pre portál Blesk. Ocenil ho tiež za jeho pracovitosť a organizačné schopnosti. Keby bol v pozícii poslanca, bránil by vraj Babišovmu vydaniu polícii pre údajný dotačný podvod v kauze Čapí hnízdo.

Suverénnym víťazom českých parlamentných volieb sa stala strana ANO bývalého ministra financií a podpredsedu vlády Andreja Babiša, ktorá získala 29,64 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila Občianska demokratická strana (ODS), ktorá získala 11,32 percenta, tretia skončila Česká pirátska strana so ziskom 10,79 percenta hlasov.