Zeman opäť vymenuje Babiša za premiéra, nepočká ani na výsledok referenda v ČSSD

PRAHA 28. mája (WebNoviny.sk) – Český prezident Miloš Zeman vymenuje Andreja Babiša druhýkrát za premiéra ešte pred koncom referenda ČSSD o vstupe do vládnej koalície. Chce urýchliť vznik vlády, povedal v Českej televízii.

„Pred 15. júnom celkom určite vymenujem druhýkrát Andreja Babiša za predsedu vlády,“ vyhlásil prezident. Presný termín menovania vraj zatiaľ nepozná, do niekoľkých dní ho však bude mať pripravený, informuje portál iDnes.cz.

Na otázku, či má ísť o tlak na ČSSD, ktorej členovia práve v referende rozhodujú o tom, či ich strana bude s hnutím ANO vládnuť, odpovedal prezident súhlasom. „Ano, a nielen tlak na sociálnych demokratov, ale aj tlak na Andreja Babiša, aby rýchlejšie pokročil pri zostavovaní vlády,“ povedal Zeman a dodal, že Babiš by mu mal potom predložiť zoznam ministrov do štrnástich dní.

Hlasovanie o dôvere by sa v Poslaneckej snemovni mohlo uskutočniť koncom júna. Prezident nevylúčil svoju účasť na schôdzi. „Pokiaľ budem vymenovaný do polovice júna, tak by som mal samozrejme do konca júna predložiť návrh vlády,“ reagoval na prezidentove slová premiér v demisii Babiš.