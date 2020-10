Zeman sa nechce vzdať osláv 28. októbra a vraví, že republika potrebuje v ťažkej dobe nádej

Český minister vnútra Jan Hamáček chcel počas utorkovej návštevy prezidenta Miloša Zemana na zámku v Lánoch hovoriť aj o plánovaných oslavách štátneho sviatku 28. októbra na Pražskom hrade. Spolu s premiérom Andrejom Babišom mali podľa neho v úmysle presvedčiť Zemana, aby si organizáciu podujatia rozmyslel.

Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz, ktorý sa zhováral s Hamáčkom.

Zbabelosť a neúcta k sviatku

Pražský hrad sa podľa iDNES.cz snaží presadiť organizáciu osláv v obmedzenom režime. „To, proti čomu budem neustále bojovať, je, aby to bolo zrušené, pretože by som to považoval za zbabelosť a neúctu k najvýznamnejšiemu štátnemu sviatku,“ vyjadril sa Zeman minulý týždeň v rozhovore pre MF DNES.

Premiér Babiš po pondelkovom rokovaní vlády uviedol, že zatiaľ nedokáže odpovedať, či sa akcia bude konať, a minister zdravotníctva Roman Prymula zase povedal, že nechce, aby ho niekto podozrieval z konfliktu záujmov, keďže má počas večera dostať vyznamenanie.

O tom, či sa akcia môže uskutočniť, má podľa neho rozhodnúť hlavná hygienička Jarmila Rážová.

Statočnosť a láska k vlasti

Hamáček si však myslí, že oslavy by sa konať nemali. „Primárne sa dnes budeme s pánom premiérom snažiť presvedčiť pána prezidenta, že to aktuálne nie je vhodné,“ uviedol.

„Republika potrebuje v ťažkej dobe povzbudenie, nádej. Štátny sviatok 28. októbra zosobňuje statočnosť predkov, hlbokú lásku k vlasti. Preto sa usilujeme o uskutočnenie ceremoniálu vo Vladislavskej sále Hradu, na mieste, kde kráčali dejiny. Aj keď v obmedzenej podobe, ale predsa,“ vysvetlil prezidentov postoj prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter jeho hovorca Jiří Ovčáček.