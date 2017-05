Zeman sa stretol s budúcim ministrom financií Pilným, prepúšťanie na ministerstve sa neočakáva

PRAHA 23. mája (WebNoviny.sk) – Prezident ČR Miloš Zeman prijal dnes popoludní v Prahe dezignovaného ministra financií Ivana Pilného (72), s ktorým hovoril predovšetkým o podobe návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018.

Budúci šéf rezortu financií, ktorého hlava štátu vymenuje do funkcie v stredu, konštatoval, že sa mu návrh jeho predchodcu vo funkcii Andreja Babiša, ktorého prezident v súlade s návrhom premiéra odvolá, zdá rozumný. Pilný súčasne zopakoval, že nevidí dôvody na personálne zmeny na dobre fungujúcom ministerstve, informoval spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.

Pilný označil rozhovor so Zemanom za priateľský. Vyplynulo z neho, že na mnoho vecí má s prezidentom rovnaký názor, čo sa, ako poznamenal, u vrstovníkov stáva. Trochu odlišný názor majú obaja na Šumavu, ale podľa Pilného to nie je to nič dramatické.

Pred stredajším odvolaním Andreja Babiša z funkcií prvého podpredsedu vlády a ministra financií sa prezident stretne aj s týmto lídrom koaličného hnutia ANO. Termín ich schôdzky však zatiaľ nie je známy. Na budúci týždeň prezident vymenuje do funkcie vicepremiéra ministra životného prostredia Richarda Brabca, Babišovho straníckeho kolegu.

V budúcotýždňovom programe hlavy štátu figuruje aj prijatie odstupujúcej ministerky školstva Kateřiny Valachovej.