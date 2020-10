Zeman sa stretol s kandidátom na nového ministra zdravotníctva, Prymulu by mal nahradiť o pár dní

Český prezident Miloš Zeman v utorok prijal kandidáta na ministra zdravotníctva, prednostu oddelenia detskej hematológie a biochémie Detskej nemocnice Fakultnej nemocnice v Brne Jana Blatného.

Podľa hovorcu hradu prezident Blatného vymenuje za ministra vo štvrtok dopoludnia. Na ceremoniáli sa zúčastní aj predseda českej vlády Andrej Babiš. Informuje o tom portál idnes.cz.

Náhrada za ministra Prymulu

Blatný má v českej vláde nahradiť Romana Prymulu, ktorý je vo vládnej funkcii len 37 dní po tom, ako na poste šéfa rezortu zdravotníctva vystriedal Adama Vojtěcha.

Prymulu na odchod vyzval premiér Babiš v piatok a žiadosť o jeho odvolanie už odovzdal prezidentovi Zemanovi.

V reštaurácii bez rúška

Prymula má vo funkcii skončiť potom, ako denník Blesk zverejnil fotografiu, na ktorej vychádza v noci zo stredy na štvrtok zo zatvorenej reštaurácie a bez rúška nasadá do služobného auta. Išlo o jeho schôdzku s predsedom poslaneckého klubu ANO Jaroslavom Faltýnkom a riaditeľom Fakultnej nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantom.

Pritom práve Prymula vyhlasoval opatrenia, podľa ktorých mohli byť do stredy reštaurácie otvorené iba do 20:00 a od štvrtka mohli vydávať iba jedlá cez okienko na odnos so sebou.