Zeman vyhlásil, že vymenuje Babiša za premiéra bez ohľadu na referendum ČSSD

PRAHA 23. mája (WebNoviny.sk) – Český prezident Miloš Zeman vymenuje šéfa hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra bez ohľadu na to, či Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) vo svojom referende schváli vládu s ANO.

„V Lidových novinách som si prečítal, že sa chystám vymenovať Daniela Beneša (šéfa elektrárenskej spoločnosti ČEZ – pozn. SITA) za predsedu vlády. Dodržím svoj sľub a druhýkrát vymenujem, bez ohľadu na výsledok referenda, Andreja Babiša za predsedu vlády,“ povedal Zeman v prejave na Žofínskom fóre v Prahe.

Na Zemana sa teraz sústreďuje pozornosť predovšetkým preto, že práve on má v rukách vymenovanie premiéra a vlády. Zeman odporučil sociálnym demokratom, aby v referende schválili vstup do vlády Andreja Babiša a koalíciu s hnutím ANO, ktorú by tolerovali komunisti. Zároveň se postavil proti tomu, aby sa ministrom zahraničia stal Miroslav Poche, ktorého navrhol šéf sociálnych demokratov Jan Hamáček.