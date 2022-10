Zemanová spochybnila hackerský útok v parlamentne, podľa šéfky klubu SaS Kollár rokovanie prerušil účelovo

Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová pochybuje, že došlo k hackerskému útoku v Národnej rade SR, ktorý je podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) dôvodom na prerušenie schôdze parlamentu do 8. novembra.

Účelové prerušenie schôdze

Vyslovila domnienku, že schôdza bola prerušená účelovo, a to z dôvodu, že dnes nebol v pléne dostatočný počet koaličných poslancov. „Je to konšpirácia, ktorú si ako opozičná strana môžem dovoliť,“ skonštatovala.

Na grémiu im bolo oznámené, že ide o rozsiahly problém, ktorý rieši Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) ako rozsiahly hackerský útok.

Technický problém v NR SR

Zemanová žiadala, aby bol prizvaný niekto z NBÚ, kto by rozsah problému vysvetlil, no podľa jej slov bola vysmiata. Preto zavolala riaditeľovi NBÚ Romanovi Konečnému.

„Povedal, že doteraz nebola NBÚ požiadaná o súčinnosť s vyšetrením hackerského útoku a vyzerá to, že to je nejaký problém v infraštruktúre Národnej rady SR,“ uviedla Zemanová.

Považuje za absurdné, aby bol parlament prerušený na 12 dní z takéhoto dôvodu. Podľa nej sa technický problém dá vyriešiť do piatka rána a keby nie, tak maximálne v stredu ráno sa malo začať rokovanie.

Negunkčný systém

Predseda poslaneckého klubu strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš odmietol, že by išlo o účelovú snahu koalície prerušiť rokovanie. Podľa neho situácia, ktorá nastala, nevyhovuje asi nikomu, pretože každý by si chcel robotu už odrobiť a venovať sa ďalším zákonom, lebo sa to bude kopiť.

„Pokyn, ktorý sme dostali od technikov NR SR je taký, že systém zlyhával. My budeme veľmi radi, keď ho opravia a nastavia tak, aby bol funkčný a mohli sme schvaľovať dobré zákony pre ľudí,“ povedal Šipoš. Ako ďalej dodal, keď bude technický systém fungovať, sú ochotní prísť kedykoľvek do práce.