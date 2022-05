Zemanovej kancelárii hrozí pre skartácie mastná pokuta, zamestnanci zničili stovky tajných dokumentov

Kancelária českého prezidenta je pre skartácie podozrivá z priestupku, za ktorý jej hrozí pokuta do 200-tisíc korún. V závere novembra minulého roka totiž vedúci českej Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Vratislav Mynář prikázal mimoriadnu skartáciu utajovaných dokumentov. Pokyn vydal 29. novembra a ešte v ten deň začali skartovanie. Informuje o tom server iROZHLAS.cz.

Tajná správa o výbuchoch

Za tri dni vtedy zamestnanci KPR zničili stovky utajovaných dokumentov. Medzi nimi aj tajnú správu o výbuchoch vo Vrběticiach, v ktorej česká tajná služba BIS popisovala, prečo polícia podozrieva rozviedčikov ruskej vojenskej rozviedky GRU Alexandra Miškina a Anatolija Čepigu zo spôsobenia výbuchov.

Aj keď podľa zákona mohli správu zničiť najskôr v roku 2023, zamestnanci KPR ju skartovali. Tvrdia, že sa to stalo omylom. Táto skartácia je jednou z vecí, ktoré teraz preveruje český Národný archív, aby rozhodol, či to bol priestupok. Pražský hrad naďalej trvá na tom, že dokumenty „boli zničené v súlade so zákonom a v platnej lehote“.

Hrozí pokuta do pol milióna korún

Nie je to však jediná pokuta, ktorá KPR hrozí. Podľa zistenia českej rozhlasovej stanice Radiožurnál český Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) nedávno voči KPR začal správne konanie pre nakladanie s utajovaným dokumentom z novembra 2021. Týka sa stretnutia šéfa zahraničného odboru KPR Rudolfa Jindráka s bývalou čínskou veľvyslankyňou v Česku Ma Kche-čching.

Kontrolóri konkrétne prezidentskej kancelárii vyčítajú, že dokument nikto nezapísal do manipulačnej knihy, ktorá slúži pre zaznamenávanie utajovaného dokumentu pri jeho vytváraní, prevzatí a odovzdávaní. Za tento priestupok hrozí kancelárii českého prezidenta pokuta od osem tisíc do pol milióna korún.

(1 EUR = 24,594 CZK)