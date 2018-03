Žena chcela vystrašiť muža bodnutím do hrudníka, polícia ju obvinila zo zabitia

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) – Žena chcela vystrašiť svojho druha kuchynským nožom, bodla ho do hrudníka. Polícia ju obvinila zo zabitia. Ako agentúru SITA informovala banskobystrická hovorkyňa Mária Faltániová, vo štvrtok vo večerných hodinách zaútočila v Ožďanoch v okrese Rimavská Sobota 24-ročná žena pod vplyvom alkoholu nožom na 42-ročného muža.

Po slovnej hádke a fyzickej roztržke v úmysle vystrašiť svojho druha ho kuchynským nožom bodla do hrudníka. Spôsobila mu otvorenú ranu s poranením pľúc. Zraneniam muž na mieste podľahol. Obvinenú umiestnili do policajnej cely a spracovali podnet na návrh na jej vzatie do väzby. Za tento zločin, ktorý bol spáchaný na chránenej osobe, hrozí trest odňatia slobody na deväť až 12 rokov.