Žena dostala trest smrti za vraždu desaťročnej sesternice

PHOENIX 8. augusta (WebNoviny.sk) – Žena z amerického mesta Phoenix dostala trest smrti za vraždu desaťročnej sesternice. Dvadsaťdeväťročnú Sammanthu Allen v júni uznali vinnou z vraždy prvého stupňa a tiež z týrania dieťaťa. Po rozhodnutí poroty sa stala 55. ženou v USA, ktorú poslali do cely smrti. V Arizone čakajú na popravu aj ďalšie dve ženy. Podľa členky poroty Anne Schaad odsúdená neprejavovala výčitky svedomia, čo im pomohlo pri rozhodovaní.

Smrť v plastovej debni

Maloletá Ame Deal zomrela v roku 2011 v plastovej debne, do ktorej ju zatvorila odsúdená spolu s jej manželom, 29-ročným Johnom Allenom. Ten popiera vinu a takisto čelí trestu smrti. Pred súd sa postaví 9. októbra. Dievčatko nechali zatvorené šesť alebo sedem hodín. Zomrelo v dôsledku udusenia.

Ame Deal v minulosti týrali aj ďalší jej príbuzní. Podľa vyšetrovateľov musela jesť psie výkaly a čili omáčku, bosá ničiť hliníkové konzervy, zatvárali ju do úložnej škatule, kopali ju do tváre či ponárali v bazéne so studenou vodou.

V minulosti týrané

Dospelé osoby, ktoré sa v čase úmrtia nachádzali v dome, si podľa vlastných slov mysleli, že sa dievčatko schovalo v plastovej debne počas nočnej skrývačky. Súd už poslal za mreže troch príbuzných týraného dieťaťa. Cynthia Stoltzmann, matka Sammanthy Allen, ktorá bola poručníčkou zosnulej, si odpykáva trest odňatia slobody na 24 rokov.

Úrady v Arizone nemali pred smrťou maloletej žiadne správy o jej týraní. V štáte Utah, kde rodina bývalá predtým ako sa presťahovala do Phoenixu, už však informácie o týraní Ame Deal mali.