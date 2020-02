Žena počas neviazanej zábavy zatvorila muža do kufra, po jeho smrti ju usvedčilo video

Na Floride zatkli 42-ročnú ženu, ktorá zatvorila na zips do cestovnej batožiny svojho priateľa a nechala ho v nej, až kým nezomrel. Sarah Boone z mesta Winter Park v pondelok ráno sama zavolala na políciu a oznámila, že s priateľom, 42-ročným Jorgeom Torresom, večer pili alkohol a následne sa hrali na schovávačku, počas ktorej ktorej ho v rámci neviazanej zábavy zatvorila do kufra. Išla si údajne potom ľahnúť, zobudila sa až ráno a zistila, že jej priateľ je ešte stále v batožine, no je mŕtvy.

Polícia však uvádza, že výpoveď ženy sa nezhoduje s videom, ktoré sa našlo v jej mobile. Na tom vidno, ako sa Torres snaží z kufra vyslobodiť, kričí o pomoc a hovorí, že nemôže dýchať. „Presne takto sa ja cítim, keď ma podvádzaš,“ odpovedá na to žena a smeje sa.