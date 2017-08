Žena porodila na nemeckom technofestivale, jej dieťa dostalo doživotný vstup zadarmo

reklama:

BERLÍN 7. augusta (WebNoviny.sk) – Fanúšička elektronickej hudby porodila dcéru priamo na jednom z najväčších nemeckých technofestivalov, ktorý sa konal tento víkend na bývalej vojenskej základni americkej armády Pydna neďaleko mesta Kastellaun na západe krajiny.

Organizátori festivalu Nature One sa postarali o rýchly prevoz do neďalekej nemocnice, matka aj dieťa sú v poriadku.

Dvadsaťročná čerstvá mamička vyhlásila, že o svojom tehotenstve nevedela až do momentu pôrodu. Organizátori prisľúbili jej dcére, že keď dovŕši vek 16 rokov, venujú jej doživotný voľný vstup na festival.

Na aktuálnom ročníku Nature One vystúpili okrem iných Paul van Dyk, Netsky, Ferry Corsten či Above & Beyond.