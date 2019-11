Žena prežila 37 hodín v nafukovacom člne, jedla len lízanky

V Egejskom mori zachránili 45-ročnú Novozélanďanku, ktorá vďaka lízankám prežila 37 hodín v nafukovacom člne. Kushilu Stein našla grécka pobrežná stráž v nedeľu 101 kilometrov severne od Kréty. Žena uviedla, že si udržiavala telesnú teplotu s pomocou plastových tašiek.

Skúsená námorníčka si tiež priviazala červenú tašku na hlavu a pomoc sa snažila prilákať aj pomocou zrkadielka. Jej matka Wendy Stein pre Stuff.co.nz povedala, že dcéra má za sebou výcvik ako prežiť na mori, čo jej pravdepodobne zachránilo život.

Stein pôvodne pomáhala Britovi, ktorého médiá uvádzajú len pod menom Mike, preplaviť jachtu z južného Turecka do Atén. V piatok sa rozhodla zájsť v nafukovacom člne na ostrov Folegandros, no cestou naspäť prišla o jedno veslo a silný vietor ju zavial na more.

Keď sa nevrátila na loď, jej majiteľ upozornil grécke úrady, ktoré ju začali v sobotu ráno hľadať s pomocou šiestich plavidiel, helikoptéry a podvodného dronu. Žena sa obávala, že neprežije a na bok člna napísala meno svojej matky a kontaktné údaje. Po tom, ako ju zachránili, skončila v nemocnici pre dehydratáciu.