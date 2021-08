Žena pri hádke vybuchla a partnera bodla nožom do brucha, obaja boli posilnení alkoholom

Zo zločinu ublíženia na zdraví je obvinená 56-ročná Vranovčanka, ktorá sa v sobotu 31. júla popoludní pohádala v spoločnom byte so svojim 54-ročným partnerom. Hádka vyvrcholila bodnutím nožom zo strany ženy.

Ako informuje prešovský policajný hovorca Daniel Džobaník, 23-centimetrovým nožom bodla muža do brucha a spôsobila mu stredne ťažké zranenia s dobou liečenia 28 až 30 dní.

„V prípade ak by poškodenému nebola poskytnutá včasná a odborná lekárska starostlivosť, mohlo by dôjsť k vzniku infekcie, ktorá by viedla k smrti a zároveň, ak by došlo k hlbšiemu preniknutiu hrotu a čepele noža do brušnej dutiny, zasiahnutá by bola brušná srdcovnica, s následným vykrvácaním a smrťou poškodeného,“ upozornil Džobaník. Dodal, že obaja partneri boli pod vplyvom alkoholu.

Policajti ženu umiestnili do cely policajného zaistenia a spracovali podnet na podanie návrhu na jej vzatie do väzby. V prípade dokázania viny hrozí žene trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.