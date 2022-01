Žena pri nastupovaní spadla pod idúci rýchlik, z hrôzostrašného incidentu vyviazla bez zranení (video)

Pod rozbehnutý vlak spadla v pondelok večer na železničnej stanici v Trnave 73-ročná žena. Dramatická situácia sa skončila šťastne, dôchodkyni sa nič nestalo. Policajti zistili, že pri tom, ako chcela nastúpiť do už idúceho rýchlika sa neudržala a spadla do medzery medzi nástupišťom a vlakovou súpravou. Idúci kolos ju našťastie nezachytil a podarilo sa jej dostať do priestoru pod nástupišťom.

Na celý incident sa s hrôzou pozerali nielen cestujúci, ale aj rušňovodič z druhého vlaku, ktorý ihneď upozornil výpravkyňu. Tá dala urýchlene znamenie na zastavenie vlaku. Priebeh udalosti zachytila bezpečnostná kamera.

„Ženu sa podarilo vytiahnuť späť na nástupište bez zjavných poranení. Privolaná RZP dôchodkyňu na mieste jednorázovo ošetrila. Z dôvodu tejto mimoriadnej udalosti mal rýchlik meškanie 30 minút,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Policajti si dôchodkyňu za jej nerozvážny čin a porušenie zákona predvolajú a budú ju riešiť v správnom konaní. Rovnako môže predvolanie na políciu očakávať aj ďalšia žena, ktorá jej pri nastupovaní do vlaku pomáhala. Za spáchaný priestupok im môže hroziť pokuta až do výšky 500 eur.

Polícia v súvislosti s týmto prípadom dôrazne varuje pred nastupovaním do rozbiehajúceho sa vlaku, ako aj pred vystupovaním z ešte idúceho vlaku. V takýchto prípadoch dochádza nielen k porušovaniu zákona, ale aj k ohrozeniu vlastného života.