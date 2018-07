Žena vyliezla na Sochu slobody, protestovala tak proti Trumpovej imigračnej politike

NEW YORK 5. júla (WebNoviny.sk) – Na podstavec Sochy slobody v New Yorku vyliezla v stredu večer žena, ktorá chcela takýmto spôsobom protestovať proti imigračnej politike administratívy Donalda Trumpa.

Žene, ktorú pre agentúru Associated Press policajný zdroj pod podmienkou anonymity identifikoval ako Therese Okoumou, sa podarilo vyšplhať až do výšky zhruba 30 metrov nad zemou.

Tam sa k nej dostali policajti, ktorým sa najskôr snažila ujsť a vyšplhať sa ešte vyššie. Nakoniec sa ju však mužom zákona podarilo zniesť z pamätníka dole. Celá dráma trvala takmer štyri hodiny.

Ženinmu horolezeckému pokusu predchádzala demonštrácia organizácie Rise and Resist, ktorej šiesti členovia tiež protestovali proti americkej imigračnej politike.

Aj oni vyliezli na podstavec Sochy slobody, hoci do menšej výšky ako sa neskôr podarilo vyšplhať Okoumou, a zavesili tam transparent s nápisom „Zrušte I.C.E.“, teda americkú vládnu agentúru, ktorá je zodpovedná za imigračnú politiku krajiny.

Účastníkov tejto demonštrácie polícia zatkla, no naozajstná dráma sa začala až neskôr, keď sa na sochu začala šplhať Okoumou. O tej členovia Rise and Resist najskôr tvrdili, že s ich demonštráciou nemá nič spoločné, neskôr svoje stanovisko poopravili a uviedli, že Okoumou bola jednou z účastníčok demonštrácie, no svoj horolezecký pokus bol len jej vlastnou aktivitou, ktorú s nikým nekonzultovala a nikoho o nej vopred neinformovala.