Žena z auta, do ktorého nabúral britský princ Philip, je sklamaná z kráľovskej rodiny

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) – Jedna zo žien, ktoré sedeli v aute, do ktorého nabúral princ Philip, je sklamaná z britskej kráľovskej rodiny.

Ani neviem, či mu je to ľúto

Ako tvrdí, nikto sa jej doteraz za haváriu neospravedlnil. Štyridsaťšesťročná Emma Fairweatherová sedela na mieste spolujazdca a z nehody vyviazla so zlomeným zápästím.

“Som rada, že žijem a on ani len nepovedal prepáčte,“ posťažovala sa v rozhovore pre Sunday Mirror. Ako uviedla, takéto ospravedlnenie by pre ňu znamenalo veľmi veľa. „Ani neviem, či mu je to ľúto,“ dodala.

Dieťa ostalo nezranené

Štvrtková nehoda sa stala neďaleko kráľovského sídla Sandringham v grófstve Norfolk a princovo vozidlo značky Land Rover skončilo prevrátené nabok. Vojvoda z Edinburghu vyviazol z nehody bez zranení, tie však utrpeli dve ženy z druhého auta značky Kia, s ktorým sa zrazil.

Okrem spolujazdkyne sa zranila aj 28-ročná vodička, ktorá skončila s porezaným kolenom, jej deväťmesačné dieťa na zadnom sedadle ostalo nezranené.

Britské médiá cez víkend informovali, že 97-ročný manžel britskej kráľovnej Alžbety II. si len dva dni po nehode opäť sadol za volant, pričom nebol pripútaný. Informácie pochádzajú z webstránky www. people.com.