Žene sa vyliahli z vajec kúpených v obchode tri káčatká (foto)

Žene z anglického grófstva Hertfordshire sa vyliahli z vajec kúpených v obchode tri káčatká. Dvadsaťdeväťročná Charli Lello uviedla, že prekvapenie ju čakalo zhruba mesiac po tom, ako vložila vajíčka do umelej liahne. Mláďatám dala mená Beep, Peep a Meep a povedala, že budú mať „šťastný život“ spolu s jej domácimi kurčatami.

Zástupca siete Waitrose & Partners, v ktorej žena vajcia kúpila, prezradil, že oplodnené vajcia sú jedlé a „úplne nerozoznateľné“ od bežných vajec, až kým ich niekto nevloží do umelej liahne.

Lello ozrejmila, že chcela vyskúšať experiment po tom, ako na YouTube videla video, ako sa niekomu vyliahli prepeličky z vajec kúpených v supermarkete. „Bola som vo Waitrose a zbadala som tam kačacie vajcia. Pomyslela som si, že by to mohlo fungovať,“ vyjadrila sa.

„Jediný dôvod, prečo som si to mohla dovoliť vyskúšať, bol, že som na nútenej dovolenke a mám dosť času na to, aby som sa o ne mohla starať až do veku, kým ma nebudú potrebovať celý deň. Za bežných okolností by to nebolo možné,“ uzavrela Lello, ktorá pracuje ako asistentka manažéra v obchode.