Zenit Petrohrad tromfol v Minsku „comeback“ FC Barcelona, postarali sa o to góly Róberta Maka

PETROHRAD 17. augusta (WebNoviny.sk) – Keď futbalisti španielskeho klubu FC Barcelona 8. marca 2017 v osemfinálovej odvete Ligy majstrov 2016/2017 proti parížskemu St. Germain triumfovali na Camp Nou vysoko 6:1 a zmazali tak predošle manko 0:4 z ihriska súpera, dosiahli tým najväčší obrat v histórii kontinentálnej pohárovej scény.

Stíhacia jazda

Tento husársky kúsok vo štvrtok napodobnil ruský klub Zenit Petrohrad. Mužstvo z „Benátok severu“ posunulo historický rekord ešte ďalej, keďže po prehre 0:4 v úvodnom dueli 3. predkole Európskej ligy 2018/2019 na trávniku Dinama Minsk prekonalo bieloruského protivníka 8:1 po predĺžení. Navyše, až šesť z ôsmich presných zásahov zaznamenal Zenit v početnej nevýhode.

Duel na štadióne Petrovskij pripomínal od začiatku stíhaciu jazdu. Po góloch juhoamerických legionárov Leandra Paredesa a Christiana Nobou z priamych kopov však prišla prvá komplikácia. Prvý menovaný, 24-ročný argentínsky záložník, videl v 72. min druhú žltú kartu a Zenit musel naháňať postupové skóre bez neho.

Zakrátko útočník Arťom Dziuba dvomi zásahmi zariadil predĺženie a v tej chvíli sa zdalo, že v ňom Dinamo Minsk definitívne kapituluje. V 99. min ho však vrátil do hry Seidu Yahaya. Zenit sa tak musel znova hrnúť do ofenzívy a tlačil ho čas. Napokon to však zvládol – v 109. min skóroval Argentínčan Sebastián Driussi a v 115. min skompletizoval hetrik z pokutového kopu po faule na Róberta Maka hrdina Rusov na nedávnych MS Arťom Dziuba.

Slovák stanovil konečné skóre

Zenit napokon tromfol „comeback“ FC Barcelona a postaral sa o to slovenský reprezentant Mak, ktorý hral od 102. min. Dvadsaťsedemročný rodák z Bratislavy sa v nadstavenom čase predĺženia dvakrát zapísal do streleckej listiny a stanovil konečné skóre 8:1 – najskôr premenil jedenástku a následne prešiel cez dvojicu stopérov a povedľa vybiehajúceho brankára poslal loptu do siete.

„Bola to skvelá konfrontácia. Minsk bojoval. Pozdravujem všetkých, ktorí nám neverili a hovorili, že takýto zázrak je nemožný. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí nám verili. Vedeli sme, že to môžeme dokázať. Mali sme plán, ako sa k tomu dopracovať. Verili sme aj po prvom polčase, no vtedy sme boli trochu nahnevaní, že bolo iba 1:0. Nakoniec sa to v riadnom hracom čase skončilo 4:0. Neskôr bolo 6:1 a na konci ešte prišiel Mak a strelil ďalšie dva góly – je to perfektné,“ poznamenal Dziuba pre web ruského denníka Sport Express.

Vysoký zakončovateľ mohol v zápase streliť aj štyri góly, ale druhú penaltu v zápase prenechal slovenskému spoluhráčovi. „Mak ma poprosil, že chce kopať, aby získal sebadôveru. A pozrite sa, nebolo to márne. Zanedlho skóroval aj druhýkrát. Futbal je tímový šport. Nezáleží na to, kto strelí gól. Hlavná vec je víťazstvo tímu,“ doplnil Dziuba.