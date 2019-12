Ženu počas letu uštipol škorpión, posádke na diaľku radil lekár

Počas letu zo San Francisca do Atlanty americkej spoločnosti United Airlines uštipol jednu z pasažierok škorpión.

Nemenovaná žena povedala, že ucítila na nohe pichanie a keď išla na toaletu, z nohavíc jej vypadol škorpión a utiekol preč.

Aerolínie pre spravodajský portál BBC uviedli, že pasažierke pomohla posádka lietadla, ktorej na diaľku radil lekár, a neskôr ju záchranka previezla do nemocnice. Jej stav nie je známy.

Incident nebol prvým nálezom škorpióna počas komerčného letu, no takéto prípady bývajú zriedkavé. Začiatkom roka nakrútili ako škorpión vylieza z priestoru na batožinu v kabíne letu spoločnosti Lion Air v Indonézii.

Predvlani zase počas letu United Airlines z Houstonu v Texase do kanadského Calgary uštipol škorpión Kanaďana. V tom istom roku sa pre škorpióna na palube oneskoril aj let spoločnosti EasyJet z Paríža do Glasgowa.