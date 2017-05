Ženu zrazilo auto, s ťažkými zraneniami skončila v bratislavskej nemocnici

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Ťažké zranenia utrpela v nedeľu dopoludnia 61-ročná chodkyňa, ktorú zrazilo auto v bratislavskej mestskej časti Rusovce.

Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, 53-ročná vodička osobného motorového vozidla Peugeot 308 zo zatiaľ neznámych vrazila do chodkyne v úseku medzi obchodným centrom a fontánou.

Po zrážke vodička pokračovala v jazde, pričom narazila do betónovej zábrany a následne do zaparkovaného motorového vozidla Volkswagen Polo. To nárazom odhodilo do ďalšieho zaparkovaného vozidla Peugeot 206. Celkovú škodu spôsobenú nehodou vyčíslili na asi 6500 eur.

Ťažko zranenú chodkyňu previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Vodičku podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Presné príčiny ako aj okolnosti nehody polícia vyšetruje.