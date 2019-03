Ženy nechcú ruže, o čom je v skutočnosti MDŽ?

BRATISLAVA 8. marec (WebNoviny.sk) – Medzinárodný deň žien (MDŽ) sa v bežnej praxi jeho osláv môže javiť ako deň, ktorého podstatou je obdarovať ženu kvetom.

Avšak feministky a tí, ktorí upozorňujú na historický kontext tohto sviatku, tvrdia, že biznis pre kvetinárstva a jednorázové gestá ženám reálne nepomáhajú.

Čo by si ženy priali k MDŽ?

„Ženy by namiesto kvetu chceli dostať rovnosť a rovnaké príležitosti v každodennom živote počas celého roka,“ odznelo v stredu na verejnej diskusii s názvom „Ponúkajú nám ruže, my potrebujeme rovnosť“ v Klube pod lampou.

Odborní hostia na diskusii upozornili na to, že stále pretrvávajú platové nerovnosti. Podľa serveru Platy.sk má 9 % žien nižší plat na rovnakej pozícii ako jej mužský kolega.

Stále sa však vyskytuje domáce násilie a chýbajú azyly pre týrané ženy, rovnako existuje diskriminácia v rôznych oblastiach života a sexizmus nielen v reklamách.

Práva žien podkopávajú rôzne fungujú politické a cirkevné spolky, taktiež v pracovnom živote majú ženy s deťmi ťažšiu situáciu aj pre nedostatok škôlok a ich vysokú cenu, pričom prídavok na materskej dovolenke nie vždy pokrýva náklady na život matky a dieťaťa.

Zmeny v týchto problémoch by ženám urobili väčší úsmev na tvári než kvety raz do roka. Šťastnejším riešením oslavy sviatku nežnejšieho pohlavia by malo byť skôr hodnotenie toho, kam sa postavenie žien posunulo z roka na rok alebo prijímať nové zlepšujúce opatrenia.

Štrajk krajčírok v New Yorku

Pravidelným oslavám MDŽ predchádzal štrajk 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908, ktoré bojovali nielen za zrušenie desaťhodinového pracovného času, ale aj proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Práve 8. marca 1908 sa v New Yorku uskutočnilo veľké zhromaždenie za volebné práva žien.

Nemecká socialistka Clara Zetkinová na prvej medzinárodnej ženskej konferencii Druhej internacionály v roku 1910 v Kodani presadila medzinárodný sviatok žien. Dátum sa ustálil na 8. marec až po 1. svetovej vojne, najmä pod vplyvom veľkej demonštrácie v Petrohrade v roku 1917 tesne pred Februárovou revolúciou.

Eliminácia rodovej diskriminácie

Inštitút pre výskum práce a rodiny od mája 2018 realizuje národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, na ktorý získal v máji 2018 nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 4 870 994,10 eur.