Ženy so sclerosis multiplex môžu túžiť po vlastnom dieťati

Pacienti so sclerosis multiplex dostávajú vďaka liečbe šancu na lepší život. V porovnaní s minulosťou sa im dnes otvára viac možností ako spomaliť či úplne zastaviť ochorenie a znížiť počet atakov.

Bratislava, 17.10.2017 ( WBN/PR ) – Sclerosis multiplex je ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje častejšie ženy ako mužov. Nástup ochorenia býva spravidla vo veku 20 až 40 rokov, kedy ženy najčastejšie plánujú založenie rodiny. „U asi 80 % žien je táto diagnóza stanovená práve vo fertilnom veku, preto je v posledných rokoch téma gravidity u pacientiek so sclerosis multiplex veľmi diskutovanou témou,“ hovorí MUDr. Marianna Vitková, PhD., z Neurologickej kliniky Univerzitnej Nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Ešte pred pár rokmi sa neodporúčalo pacientkam s touto diagnózou otehotnieť. Obavy sa však ukázali ako neopodstatnené. Prišlo sa na to, že tehotenstvo pacientiek so sclerosis multiplex nenesie výraznejšie riziko ako u zdravých žien.

Jednoznačné odporúčania, kedy by mala žena so sclerosis multiplex otehotnieť, neexistujú. Vzhľadom na rôzne príznaky, stupeň postihnutia a aktivitu ochorenia sa v praxi uplatňuje individuálny prístup. Spravidla sa však pacientkam odporúča otehotnieť v stabilizovanom stave, teda asi 6 až 12 mesiacov po ataku. U väčšiny žien sa v období tehotenstva nevyskytnú v spojitosti so sclerosis multiplex vážnejšie komplikácie. „Dlhodobé štúdie ukázali, že v období gravidity nedochádza k zhoršovaniu zdravotného stavu pacientiek v dôsledku vysadenia liečby. Práve naopak, vplyvom vyššej hladiny tehotenských hormónov a schopnosti matkinho tela ochrániť plod pred potratom sa ochorenie stabilizuje. Najmä v druhom a treťom trimestri výrazne klesá riziko atakov, a to takmer o 80 %,“ vysvetľuje MUDr. Marianna Vitková, PhD. a dodáva: „Tehotenstvo by však malo byť plánované, nakoľko je potrebné upraviť liečbu. Niektoré lieky sa vysadzujú už pol roka pred plánovanou graviditou, iné v čase jej zistenia.“

V súvislosti s tehotenstvom a touto diagnózou sa črtá otázka rizika rozvoja ochorenia aj u dieťaťa. „U žien so sclerosis multiplex máva gravidita normálny priebeh. Vývoj plodu prebieha rovnako ako u zdravých žien a riziko, že by sa u dieťaťa vyvinula táto diagnóza je len 3 – 5 %,“ informuje doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., no zároveň upozorňuje ženy s touto diagnózou: „Nízka hladina vitamínu D u matky je rizikovým faktorom pre vznik sclerosis multiplex u dieťaťa a žena by preto mala v období pred otehotnením a v čase gravidity užívať odporúčanú dávku 800 IU vitamínu D.“

Po pôrode sa aktivita ochorenia môže vrátiť

Pacientky so sclerosis multiplex rodia väčšinou prirodzenou cestou. Pôrodník môže rozhodnúť aj o vykonaní cisárskeho rezu, no v tomto prípade nebýva dôvodom diagnóza rodičky, ale iné okolnosti pôrodu. Ženy so sclerosis multiplex môžu požiadať aj o epidurálnu anestéziu.

Prvé mesiace po pôrode predstavujú veľké riziko návratu atakov, preto je nutné nastaviť pacientku na liečbu čo najskôr. „Riziko relapsu ochorenia je v prvých 3 mesiacoch po pôrode častejšie ako v období pred samotným tehotenstvom. Kým pacientka dojčí, nie je zároveň možné nastaviť ju vždy späť na biologickú liečbu. Matkám so sclerosis multiplex preto odporúčame ukončiť dojčenie dva až tri mesiace po pôrode a následne sa vrátiť k biologickej liečbe,“ hovorí MUDr. Vitková, PhD. Materstvo samo o sebe predstavuje pre pacientky s touto diagnózou určitú záťaž, preto je potrebné myslieť aj na rodinné zázemie a pripraviť najbližších na starostlivosť o dieťa v čase, keď dôjde k návratu atakov.

„Keď mi lekárka oznámila, že je vhodný čas otehotnieť, rozhodli sme sa, že to skúsime. Aj s mojou diagnózou sa to dalo absolvovať a ja som dostala šancu stať sa mamou. V polovici tehotenstva prišiel atak, no vďaka liečbe sa ho podarilo dostať pod kontrolu. Potom už prebehlo všetko bez komplikácií a ani na pôrodnej sále ma malinká veľmi nevytrápila,“ spomína na svoje tehotenstvo Ivana, pacientka so sclerosis multiplex a mama 8-mesačnej dcérky a dodáva: „Dojčenie nám veľmi nevyšlo, a tak som sa mohla už krátko po pôrode vrátiť späť k liečbe.“ Na otázku, či plánuje ďalšie dieťa, má Ivana jasnú odpoveď: „Uvedomujem si, že zdraví ľudia to majú o čosi ľahšie, no všetko sa dá zvládnuť, keď človek chce. Mám krásnu a zdravú dcérku, vrátila som sa späť k injekčnej liečbe, ktorej vďačím za to, že sa už zase cítim dobre. Uvidíme, čo bude ďalej, no ak mi to zdravotný stav dovolí, určite si to rada zopakujem znova.“

Viac informácií o živote so sclerosis multiplex sa dozviete na internetovej stránke www.smkompas.sk.