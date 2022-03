Žiaci navrhujú viac finančnej gramotnosti na školách

Žiaci základných a stredných škôl hľadali najlepší spôsob ako naučiť deti a mladých ľudí prakticky a efektívne hospodáriť s peniazmi.” Na súťaži Innovation camp sa 60 žiakov z celého Slovenska zamýšľalo nad tým, ako efektívne zlepšiť finančnú gramotnosť svojich rovesníkov.

Slováci podľa viacerých prieskumov zaostávajú vo finančnej gramotnosti. Iba štvrtina dospelých je zorientovaná v oblasti financií. Problém sa ale začína už v školách. Slovenskí žiaci sa znalosťami o financiách umiestňujú na chvoste rebríčkov (pod priemerom OECD), čo potvrdzujú aj testovania PISA. Podľa dát 365.bank je finančná gramotnosť detí vo veku od 8 do 15 rokov priemerná. Žiakom pritom chýbajú najmä praktické skúsenosti s peniazmi, a to predovšetkým s platbou kartou, výberom hotovosti a čítaním výpisu z účtu.

Podľa prieskumu European Consumer Payment Report 2020 si len 19% mužov a 26% žien myslí, že sú dostatočne finančne vzdelaní. Správne vypočítať úročenie vkladu zvládli len dve tretiny Slovákov, čo nás v medzinárodnom porovnaní európskych krajín radí na koniec druhej desiatky rebríčka.

Pre žiakov základných a stredných škôl, pripravila vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) súťaž Innovation Camp. Cieľom súťaže je rozvíjať kreativitu, komunikačné a prezentačné zručnosti a podporiť inovácie.

60 žiakov zo základných a stredných škôl zapojených do predmetu Viac ako peniaze pracovalo v zmiešaných tímoch na riešení výzvy, kde mali navrhnúť ako naučiť deti a mladých ľudí prakticky a efektívne hospodáriť s peniazmi.

„Innovation Camp je skvelá príležitosť pre študentov, ktorí si chcú zlepšiť svoju finančnú gramotnosť. Túto inovatívnu vzdelávaciu aktivitu prinášame do Banskej Bystrice po prvý krát. Je úžasné vidieť, že študenti základných a stredných škôl majú chuť pracovať na sebe už v mladom veku. Okrem zlepšenia svojich vedomostí a odborných zručností v oblasti financií zapracovali na svojich prezentačných zručnostiach, tímovej práci a operatívnom myslení. Tešíme sa, že v spolupráci s našimi partnermi môžeme poskytovať efektívne možnosti rozvoja mládeže a pedagógov v regiónoch Slovenska,“ hovorí Eva Vargová riaditeľka Junior Achievement Slovensko.

Najsilnejším vzorom pre deti sú ich rodičia. Deti často kopírujú ich správanie. Ak vidia, že rodičia si peniaze odkladajú a nemíňajú ich na zbytočnosti, je veľmi pravdepodobné, že zaujmú rovnaký postoj v budúcnosti aj ony. Rodičia by mali začať od seba. Mať v poriadku svoje financie a pripravený finančný plán zabezpečenia života, zdravia a majetku.

Kľúčovými zručnosťami pritom sú: byť si vedomý skutočnej hodnoty peňazí, naučiť sa s nimi efektívne hospodáriť a vedieť si určiť priority. Byť finančne vzdelaným znamená rozumieť financiám a vnímať aj riziká s nimi spojené. Práve vedomosti a zručnosti pomáhajú nestratiť sa vo finančných povinnostiach, a preto je dobré ich nadobúdať už v detstve.

Jednotlivé tímy sa mali zamerať na to, ako uľahčiť prácu rodičom, ale aj školám, ako motivovať deti a priblížiť im svet financií hravou a zážitkovou formou. Odborná porota v zložení Eva Šnircová – biznismentorka, Silvia Žuffa – šéfka marketingu 365.bank a Anton Bittner – ABAS FX očakávali od súťažných tímov aj konkrétne prostriedky, formy a opatrenia, ktoré je možné uplatniť v praxi pri rozvoji finančnej gramotnosti.

„Vo viacerých projektoch žiaci spájali prvky gamifikácie s dnešnými technológiami, ako sú mobilná aplikácia prípadne nástroje na platenie. Toto je smer, v ktorom vidíme jasný potenciál a teší ma, že to takto vnímajú aj študentii, ktorí sa Innovation Campu zúčastnili. V dnešnej dobe má drvivá väčšina školákov svoj vlastný smartfón a používa mobilné aplikácie. Sú preto ideálnym nástrojom, ako podporiť ich finančné vzdelávanie, ale aj praktické skúsenosti, a to spôsobom, ktorý je pre deti veľmi prirodzený,“ hovorí Silvia Žuffa z 365.bank.

Na prvom mieste sa umiestnil nápad tímu v zložení Zuzana Sliacka, Patrik Jadroň, Sandra Mistríková a Daniel Šrank, ktorí navrhli aplikáciu pre deti vo veku 6 až 12 rokov, ktorej súčasťou by boli aj hodinky s možnosťou platby. Prostredníctvom nej sa snažili spojiť tri prvky – mať peniaze na každý deň, možnosť sporenia a bezpečnosť. Samozrejmosťou by bol aj rodičovská kontrola.

Druhé miesto obsadili Jakub Szöke, Norbert Vass, Janka Jasencová a Kristína Švolíková, ktorí vymysleli hru s názvom „Hugova zelená cesta financiami“. Hra by bola založená na online platforme a hlavný hrdina Hugo by si v nej musel nájsť prácu, vyhýbať sa lákavým reklamám na kúpu rôznych vecí a naučiť sa sporiť. Ich cieľom by bolo aj zavedenie povinného predmetu o financiách na školách, kde by táto hra bola jedným z nástrojov ako o nej učiť.

Tretiu priečku získali žiaci Viktória Belková, Samuel Hutkai, Patrik Varga a Štefan Herák. Ich riešenie spočívalo v realizácii workshopov pre starších a predmetu pre mladších žiakov. Wokrshopy by však viedli odborníc z praxe. Nedostatky vidia hlavne na školách, ktoré nemajú ekonomické zameranie a finančnej gramotnosti sa veľmi nevenujú. Medzi ich ďalšie návrhy patrila tiež spolupráca s finančným poradcom a vytvorenie vlastnej aplikácie, ako hry pre rozvoj finančnej gramotnosti.

Štvrtým oceneným boli žiaci Samuel Krist, Nina Hajková, Marián Dolniak a Julia Bezručková a ich riešenie v poskytovaní kurzu finančnej gramotnosti rodičom, vzdelávaní detí už vo škôlke a zavedení predmetu v školách. Podobne ako ich kolegovia v predchádzajúcich tímoch by sa vzdelávanie podporili aj vytvorením aplikácie.

„Som rada, že som sa takejto fantastickej a náučnej sútaže mohla zúčastniť. Dala mi veľa hlavne skúsenosti z práce v tíme, brainstorming a komunikačné zručnosti. Zapôsobilo to na mňa veľmi profesionálne, ale bola to zároveň aj zábava.“, uviedla jedna zo súťažiacich.

Podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

