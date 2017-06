Matky žiadajú od Fica a vlády darček ku dňu detí – mamy na plný úväzok

BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Mamičky žiadajú od premiéra Roberta Fica a vlády darček ku dňu detí. Chcú, aby dopriali deťom mamy na plný úväzok. Mamičky dnes na úrade vlády odovzdali premiérovi Ficovi podpisy pod ich výzvu “Mama je lepšia ako jasle”. Túto výzvu zverejnili dva dni pred Dňom matiek. Do dnešného Medzinárodného dňa detí, teda v priebehu 20 dní, ju podpísalo viac ako 15 000 občanov SR.

Mamičky, ako aj 40 organizácií, premiéra a vládu žiadajú, aby nediskriminovala mamy, ktoré sa osobne starajú o svoje deti a nedávajú ich do jaslí.“Pre vývoj detí je dôležité, aby mohli v prvých rokoch života vyrastať pri mame. Je preto veľmi dobré, že sa v súčasnosti môžeme o deti starať tri roky počas rodičovskej dovolenky. Túto dobrú slovenskú prax nám závidia aj v zahraničí, máme byť na ňu hrdí a chrániť ju,“ povedala Annamária Cerovská z iniciatívy mamičiek.

Nesúhlasia s diskriminačnou politikou

Matky nesúhlasia s diskriminačnou politikou vlády, keďže na jasľovú starostlivosť dáva príspevok až do výšky 280 eur, pričom matkám, ktoré sa osobne starajú o deti, necháva rodičovský príspevok len vo výške 213,20 eura. “To si naozaj štát cení osobnú starostlivosť mamy na mínus 66,80 eura? My, matky, sme predsa lepšie ako jasle!” dodáva Renáta Ocilková z občianskeho združenia Ženy ženám.

Podľa Marty Glossovej matky vnímajú veľmi kriticky pripravované reformy na zvýšenie zamestnanosti matiek detí do troch rokov vrátane plánu investovať viac ako 40 miliónov eur do budovania jaslí. „Dôsledkom bude len ďalšie odtŕhanie malých detí od ich matiek, čo rozhodne nie je v ich najlepšom záujme ani v záujem Slovenska. Oveľa viac by sme uvítali podporu matiek na rodičovskej dovolenke a pri ich postupnom návrate do práce po jej skončení,“ povedala Marta Glossová.

Žiadajú zvýšiť rodičovský príspevok

Podľa Evy Grey to v praxi môže vyzerať tak, že štát mamu podporuje, aby išla do práce, keď má dieťa šesť mesiacov či jeden rok. „Štát zabezpečí miesto v jasliach a dá jej vyšší príspevok. No keď bude mať dieťa tri roky, mama bude mať problém, lebo miesto v škôlke pre to dieťa nebude. To nedáva žiadnu logiku,“ povedala Grey.

Iniciatíva matiek nesmeruje proti tým, ktorí dávajú deti do jaslí, ale proti politike, ktorá preferuje jasle pred osobnou starostlivosťou matiek o deti. Matky vo výzve žiadajú zvýšiť rodičovský príspevok aspoň na úroveň príspevku na jasľovú starostlivosť o dieťa, teda na 280 eur. Znížiť daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi. Zastaviť štátne kampane cielené na zvyšovanie zamestnanosti matiek malých detí, t.j. na odtŕhanie detí od mám v ranom veku. Ušetrené peniaze navrhujú investovať do podpory matiek starajúcich sa o deti na rodičovskej „dovolenke“, na podporu čiastočných úväzkov po skončení rodičovskej “dovolenky” či do rozvoja škôlok, ktorých je stále nedostatok.