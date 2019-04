Žiadaný starosta Spišského Hrhova by vstup do Kiskovej strany zvážil, sú na jednej vlne

POPRAD 3. apríla (WebNoviny.sk) – V súvislosti s novou stranou dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku, ktorej vznik v stredu oznámil na sociálnych sieťach, zatiaľ nie sú známe mená prípadných členov jeho strany.

Jedným z nich by však mohol byť starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký. Starosta stranícku spoluprácu nevylúčil.

S Kiskom už spolupracoval

„Je pravda, že s prezidentom Kiskom sme intenzívne spolupracovali v oblasti riešenia rómskej problematiky. Často sa na mňa obracal, zaujímal ho môj názor, no žiadna konkrétna ponuka, či už na vstup do strany alebo na post splnomocnenca od neho neprišla,“ vysvetľuje Vladimír Ledecký pre agentúru SITA.

V minulosti už dostal viacero ponúk na vstup do politiky, stále ich dostáva, no na žiadnu doposiaľ nereflektoval. Zároveň dodal, že s prezidentom sympatizuje a sú na jednej vlne.

„Poznám tím jeho najbližších ľudí, mám ich rád, takže ak by taká ponuka prišla, budem nad ňou vážne uvažovať,“ uviedol Ledecký, ktorého dcéra Vladimíra je najmladšou členkou prezidentovho tímu.

Splnomocnenec je len figúrka

Starosta tiež uviedol, že aj keď sa už niekoľko rokov intenzívne zaoberá riešením rómskej problematiky, úrad splnomocnenca pre rómske komunity pre neho v žiadnom prípade neprichádza do úvahy.

Jedným z hlavných dôvodov podľa neho je, že splnomocnenec je len figúrka, ktorá v skutočnosti nemá dosah na reálne riešenie rómskej otázky.

„Pokiaľ by chcel niekto riešiť rómsku otázku, tak určite nie z pozície splnomocnenca. Splnomocnenec nemá potrebné kompetencie, nerieši problémy, len ich hasí,“ doplnil starosta.

Spokojný človek

„Ja som spokojný človek tam, kde som. Nehovorím, že vstup do vysokej politiky vylučujem, no záleží na konkrétnej ponuke, kto mi ju dá, akí ľudia by boli v tíme, aké majú ciele a čo chcú dokázať,“ uzavrel Ledecký.

Andrej Kiska prostredníctvom videa na sociálnych sieťach i na novej internetovej stránke jenasviac.sk uviedol, že podrobnejšie informácie o svojej novej strane zverejní až po skončení mandátu v Prezidentskom paláci 17. júna.