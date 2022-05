Žiaden prorodinný balíček ani nemusí byť a môže skončiť na ústavnom súde, myslí si Kolíková

Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) môžu ľudia čakať aj to, že žiaden porodinný balíček nebude a možno skončí na Ústavnom súde SR.

Podľa Kolíkovej nie je vhodný čas na zameranie sa na rodiny najmä v súvislosti s takým obnosom peňazí. Uviedla to v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.

„To sa naozaj môže stať a je mi to veľmi ľúto, pretože na takýto balík ľudia naozaj čakajú. Má byť nastavený na ľudí, ktorí sú v núdzi, pre chudobných, nezamestnaných, osobitne aj pre seniorov. Nie je to totiž adresné, je to obrovský balík peňazí. A to, že sme nemali riadnu odbornú diskusiu o tom, čo je teraz potrebné urobiť alebo ekonomicky čo zvládneme ako krajina, je hrubou chybou tejto vlády,“ povedala Kolíková.

Peter Pellegrini (Hlas-SD) upozornil na to, že financie by sa mali začať vyplácať začiatkom budúceho roka. Preto nevníma daný návrh ako skutočnú pomoc v čase vysokej inflácie. „Vyzývame vládu, nech niečo robí s extrémnymi cenami,“ doplnil.