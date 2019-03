Žiadne víťazstvo nie je ľahké, Vlhovej úspech v Špindlerovom Mlyne je krásnym darčekom ženám k MDŽ

ŠPINDLEROV MLYN 8. marca (WebNoviny.sk) – Český Špindlerov Mlyn sa v piatok zmenil na súčasť Slovenska. Minimálne toho športového. Tisícky slovenských fanúšikov merali cestu do Krkonôš, aby povzbudili Petru Vlhovú v obrovskom slalome Svetového pohára a ich hlasivky jej napokon pomohli k víťazstvu.

„Žiadne víťazstvo nie je ľahké, aj dnes to bolo náročné. Každá z nás chcela zvíťaziť a podmienky tiež neboli ideálne. Som veľmi šťastná, že sa mi to opäť podarilo a triumfovala som pred množstvom fanúšikov zo Slovenska. Veľmi sa z toho teším,“ uviedla Petra Vlhová hlúčiku slovenských novinárov približne hodinu po svojom triumfe.

Život po pribúdajúcich víťazstvách

Vlhová sa dočkala piateho víťazstva v tomto ročníku Svetového pohára (3x obrovský slalom, 1x slalom, 1x paralelný slalom), získala už 1175 bodov a jej veľmi blízko k zisku striebornej pozície v celosezónnom hodnotení. Na otázku, či sa jej zmenil život po pribúdajúcich víťazstvách, sa len pousmiala.

„Myslím si, že sa veľmi zmenil. Popularita je každým dňom väčšia a väčšia… Už teraz je dosť veľká. Snažím sa s tým vyrovnať a beriem to ako fakt. Nerobím nič špeciálne, len lyžujem a robím to, čo ma baví. A celkom mi to asi ide,“ skonštatovala.

Momenty, pre ktoré maká každý deň

Jej piatkové víťazstvo sa naozaj nerodilo ľahko. Po prvom kole síce viedla s pomerne veľkým náskokom, ale v druhej jazde sa pri jej mene v televíznom prenose v istom okamihu objavila aj červená farba. Priebežne teda prišla o líderskú pozíciu,

V spodnej časti už rozbitejšej trate však tradične pridala na rýchlosti ešte viac ako jej súperky a napokon sa tešila s náskokom 11 stotín sekundy pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou. Keď preťala cieľovú čiaru v 2. kole a pri svojom menej videla zelenú farbu, uvoľnila zo seba tie najkrajšie emócie.

„Čo cítim, keď prejdem cieľom ako prvá? Sú to pocity, ktoré neviem opísať. Som vtedy veľmi šťastná a teším sa. Sú to momenty, pre ktoré ´makám´ každý deň a cítim, že to má význam,“ uviedla Vlhová a ďalej pokračovala v hodnotení pretekov: „Vôbec som nevedela, ako sú na tom moje súperky po druhej jazde, pretože ja to nechcem vedieť. Prvýkrát v tejto sezóne som bola v obrovskom slalome prvá po prvom kole, takže mám novú skúsenosť. V minulosti som však bola v takej situácii v slalome, takže viem, ako sa s tým vyrovnať. V druhom kole som sa snažila podať svoj dobrý výkon a vyšlo mi to.“

Chlapi v tíme jej už zagratulovali

Petra Vlhová si uvedomuje, že deviate víťazstvo v kariére v pretekoch Svetového pohára dosiahla v deň, ktorý je sviatkom všetkých žien (MDŽ). „Samozrejme, viem o tomto sviatku, pretože moji chlapi v tíme mi už zagratulovali. Dala som skvelý darček všetkým ženám a myslím si, že je to veľmi pekný deň,“ podotkla v dobrej nálade..

Dvadsaťtriročná Liptáčka si bude môcť chvíľu vychutnať víťaznú eufóriu, ale po pár hodinách už musí presmerovať svoje myšlienky na ďalšie preteky. Už v nedeľu ju totiž čaká v Špindlerovom Mlyne slalom a aj v ňom by rada zaútočila na čo najlepší výsledok.

„O víťazstvo sa snažím v každých pretekoch. Zajtra však bude nový deň a ja sa budem usilovať ukázať svoje jazdy bez chýb. Uvidíme, ako to napokon dopadne. Záležať bude aj na podmienkach a trati,“ doplnila Vlhová.