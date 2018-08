Žiadny dobitý a zdrogovaný človek sa neprekladal do našej limuzíny, povedal Kaliňák o údajnom únose

BRATISLAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) – Keď pred niekoľkými mesiacmi zasadal v parlamente branno-bezpečnostný výbor, zaznela otázka, či je údajne unesený Vietnamec zapísaný v schengenskom informačnom systéme a podľa výpisu tam nebol ani teraz tam nie je.

Ako ďalej uviedol v relácii Braňo Závodsky naživo Rádia Expres exminister vnútra Robert Kaliňák, nevie povedať, či tam Vietnamec bol zapísaný v čase údajného únosu. „Nie som správca systému,“ povedal s tým, že slovenská strana žiadnu informáciu o údajnom únose od Nemcov nemala.

Podľa Kaliňáka by systém na prítomnosť muža upozornil len vtedy, ak by cestoval na svoj vlastný pas. Bývalý minister tiež skonštatoval, že k návšteve ministra 100-miliónovej krajiny sa nedá pristupovať tak, že „vždy idú niečo vyviesť, lebo potom sa tá návšteva nikdy neuskutoční“. „Nemali sme žiadnu informáciu, ktorá by mala túto návštevu nejakým spôsobom spochybniť. Nič také nebolo,“ zdôraznil Kaliňák.

Exminister vnútra zopakoval, že podľa správy nemeckých vyšetrovateľov bola vláda SR v celej kauze oklamaná. „Žiadny dobitý a zdrogovaný človek sa neprekladal do našej limuzíny a podľa výpovedí, ktoré majú zdokumentované nemeckí vyšetrovatelia, sa taký človek nenachádzal ani v lietadle,“ skonštatoval.

Podľa exministra je dôležitý fakt, že vyšetrovali nemecké orgány a Slovensko im poskytlo plnú súčinnosť. „Všetky organizácie ktoré boli dotazované spolupracovali. Tým pádom sa vlastne vyšetrovalo,“ dodal Kaliňák.