Žiga Jeglič s dištancom na osem mesiacov pre doping počas ZOH 2018 v Pjongčangu

ĽUBĽANA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Slovinský hokejový reprezentant Žiga Jeglič dostal trest v podobe zákazu činnosti na osem mesiacov pre pozitívny dopingový nález počas kontroly na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Tridsaťročného útočníka pozitívne testovali na zakázanú fenoterol 16. februára po stretnutí proti Rusom. Niekdajší hráč HC Slovan Bratislava vtedy uviedol, že nepovolená zložka sa nachádzala v jeho liekoch proti astme, ktoré mu predpísal tímový lekár.

Problém by to zrejme nebol, ale Slovinci pre Jegliča nepožiadali o terapeutickú výnimku a tak sa preňho zimné olympijské hry skončili predčasne. Keďže skúsenému hokejistovi začal plynúť dištanc už vo februári, do zápasového diania sa môže vrátiť v októbri. Dosiaľ naposledy pôsobil v Nižnekamsku, ktorý s ním po dopingovej afére rozviazal zmluvu.