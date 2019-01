Žiga nevníma Ficovu kandidatúru ako útek z politiky, Kažimír povedal svoj tip na nové vedenie Smeru

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – Podpredseda Smeru-SD a minister hospodárstva Peter Žiga nevníma kandidatúru Roberta Fica na post ústavného sudcu ako útek z politiky. „No spĺňa predpoklady, takže ak ho poslanci zvolia a prezident ho vymenuje, tak tam bude,“ povedal Žiga.

Na otázku, či si Ficova kandidatúra neodporuje s tým, že ešte nedávno vyhlasoval, že chce Smer doviesť k ďalšiemu víťazstvu, Žiga reagoval, že je to v poriadku.

Stranu by nechcel viesť

„Ale veď to je v poriadku, to sa neneguje, aspoň ja to tak nevnímam,“ povedal podpredseda strany. Takisto sa vyjadril aj k možnému prezidentskému kandidátovi za Smer, Marošovi Šefčovičovi.

Žiga nechce predbiehať otázku, kto by po Ficovi mohol prebrať predsedníctvo Smeru. „Myslím si, že Robert Fico je integrálnou súčasťou Smeru, ale Smer má 20-ročnú históriu, je dosť ľudí, aj vo vedení, ktorí by vedeli viesť stranu,“ dodal s tým, že on by to nechcel byť.

Pokiaľ by bol Fico ústavným sudcom, podľa Žigu by bol nezávislým. Ak by bol v konflikte, a teda napríklad mal rozhodovať o svojich zákonoch, podľa Žigu by sa vylúčil. „Nemyslí si, že by to bolo pričasto, je tam veľa spisov. A sú tam aj také, ktoré nepatria do pôsobnosti vlády,“ dodal Žiga.

Reakcia prezidenta je otázna

Na otázku o Ficovej kandidatúre minister financií Peter Kažimír odpovedal, že on nemá na starosti ľudské zdroje v strane a ani nie je politický komentátor. „Robert Fico sa rozhodol v súlade so svojimi odbornými predpokladmi. Ja som ho sledoval z hľadiska agendy rezortu financií a vždy bola u neho ústavnosť na prvom mieste,“ dodal Kažimír.

Pokiaľ by sa Fico skutočne ústavným sudcom stal, Kažimír by bol za to, aby bol predsedom strany Peter Pellegrini. Ku kandidatúre sa nechcel vyjadrovať ani minister práce Ján Richter.

„Robert Fico má všetky odborné predpoklady, aby vedel takúto funkciu zvládnuť. Treba rešpektovať, že sa chce etablovať na Ústavnom súde SR, všetci vieme, že je otázka na pána prezidenta, ako sa k tomu postaví,“ povedal Richter s tým, že nie je vo vedení strany a nechce sa preto k tomu viac vyjadrovať.

Šefčovič dostal ponuku

Pokiaľ ide o Šefčovičovu kandidatúru na post prezidenta, podľa Žigu bude odpoveď eurokomisára v priebehu budúceho týždňa. Na otázku, či by pripadal do úvahy aj exminister zahraničných vecí Ján Kubiš, Žiga zopakoval, že v Smere teraz hovoria o Marošovi Šefčovičovi.

Kažimír potvrdil, že Šefčovič túto ponuku dostal. „Je to môj blízky priateľ, roky som s ním spolupracoval, vnímam ho ako veľmi nádejného kandidáta,“ povedal Kažimír s tým, že by to bol veľmi dôstojný a dobrý kandidát nielen pre stranu, ale aj pre Slovensko.