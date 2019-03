Žigmund Pállffy by chcel za prezidenta SZĽH Šatana, nevidí problém v skĺbení dvoch funkcií

SKALICA 29. marca (WebNoviny.sk) – Ak by súčasný generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan kandidoval koncom júna na pozíciu prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), od niekdajšieho spoluhráča Žigmunda Pálffyho by mal verejnú podporu.

Aktuálne však nevylúčil ani to, že sa sám bude uchádzať o tento post.

Podporoval neúspešného kandidáta

Známe nie je ani to, či sa oň bude zaujímať Šatan alebo súčasná hlava zväzu. V predchádzajúcich voľbách, v ktorých sa na čelo SZĽH dostal Martin Kohút, podporoval Pálffy neúspešného kandidáta Tibora Turana.

„Šarkyho by som stopercentne podporil. Chcel som sa s ním rozprávať na túto tému, zatiaľ som nemal príležitosť. Ak sa však rozhodne, že pôjde kandidovať na prezidenta, verejne mu vyslovím podporu. Otázne je, ako sa k tomu postaví. Neviem, či chce zostať len vo funkcii generálneho manažéra, hoci podľa by sa dala jeho súčasná pozícia skĺbiť s prezidentskou. Nevidím v tom problém. Ak pôjde Miro do volieb, nemá význam riešiť niečo iné,“ povedal Pálffy podľa denníka Šport.

Pálffy je poslancom mestského zastupiteľstva

Štyridsaťšesťročný Žigmund Pálffy je v súčasnosti poslancom mestského zastupiteľstva v rodnej Skalici.

Úspešnú hráčsku kariéru ukončil v lete 2013. Počas nej v zámorskej NHL hral za New York Islanders, Los Angeles Kings a Pittsburgh Penguins. Slovensko reprezentoval na piatich MS vrátane zlatého Göteborgu 2002 aj bronzových Helsínk 2003, štartoval aj na troch ZOH (1994, 2002 a 2010).