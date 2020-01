Žije na inej planéte, skritizovala šéfka Greenpeace prezidenta Trumpa

Americký prezident Donald Trump žije na inej planéte, myslí si šéfka medzinárodnej centrály mimovládnej organizácie Greenpeace Jennifer Morgan.

V rozhovore pre agentúru The Associated Press (AP) takto reagovala na to, že Trump na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose, venovanom tento rok udržateľnému rozvoju, rečnil takmer výhradne o úspechoch amerického hospodárstva pod jeho vedením.

„Žije na inej planéte, pretože vyzerá to tak, že on je presvedčený, že blahobyt Američanov sa môže rozširovať bez toho, aby sa brali do úvahy hranice tejto planéty,“ vyhlásila šéfka Greenpeace. Ako dodala, peniaze, na ktorých jediných Trumpovi záleží, budú na mŕtvej planéte bezcenné.

Trump, čeliac kritike, že Spojené štáty vystúpili z parížskej klimatickej dohody a nestarajú sa o životné prostredie, krátko pred príchodom na fórum v Davose víťazoslávne ohlásil, že jeho krajina sa zapojí do celosvetovej iniciatívy, v rámci ktorej jednotlivé krajiny vysadia spolu až jeden bilión stromov.

Vystúpila aj aktivistka Greta Thunberg

Ako mu však odkázala švédska ekologická aktivistka Greta Thunberg, ktorá v Davose vystúpila krátko pred ním, sadenie stromov je síce fajn, ale dôležitejšie je znižovanie emisií skleníkových plynov, nie snaha o ich následné zachytávanie.

„Sadenie stromov je samozrejme správne, ale ani zďaleka to nestačí,“ povedala švédska aktivistka. Nielen Trumpa, ale aj zvyšných svetových politikov obvinila z toho, že pri diskusiách o znižovaní emisií iba „podvádzajú a žonglujú s číslami“.

Aby sa predišlo klimatickej katastrofe a vážnemu ohrozeniu ľudí aj planéty, musí ľudstvo prestať vypúšťať skleníkové plyny hneď teraz a nie až za desiatky rokov, ako to plánujú politici, vyhlásila v Davose sedemnásťročná Švédka. Zároveň odmietla kritiku, že by ona a ďalší mladí klimatickí aktivisti iba šírili paniku. To, o čom hovoria, je totiž podľa nej podložené vedeckými faktmi a nie len nejakým neodôvodneným strachom.

Trump je fanúšikom životného prostredia

Hoci mnohí pozorovatelia vnímali utorňajšie prejavy Grety Thunberg a Donalda Trumpa aj ako ich osobný súboj, Greta takéto videnie odmietla a zdôraznila, že podobne ako Spojené štáty, aj väčšina zvyšných krajín má ďaleko od toho, aby prikladali klimatickej kríze takú dôležitosť, akú naozaj má.

Platí to podľa nej bez ohľadu na ideologickú orientáciu jednotlivých vlád. „Toto nie je o pravici či ľavici,“ povedala Greta v Davose. Trump sa vo svojom následnom prejave ekológii príliš nevenoval, zopakoval len svoje staršie tvrdenie, že je „veľkým fanúšikom“ životného prostredia, a rozprával predovšetkým o ekonomických úspechoch Spojených štátov.

Trumpove slová podľa všetkého mnohým účastníkom Svetového ekonomického fóra konvenovali viac ako výčitky zo strany švédskej aktivistky.

Prieskum analytickej skupiny PwC

Podľa rozsiahleho prieskumu analytickej skupiny PwC, ktorý zverejňuje každoročne tesne pred fórom v Davose, totiž šéfovia veľkých firiem klimatické zmeny a iné ekologické problémy nepovažujú za veľkú tému. V rebríčku záležitostí, ktoré vnímajú ako najväčšie hrozby, sa umiestnili až na jedenástom mieste.

Naopak, na prvom mieste výrazne vedú ich obavy z prílišnej regulácie priemyslu v ich domovských krajinách, nasledujú obavy z obchodných vojen, populizmu v politike a pomerne rozšírená je aj obava z nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Pre porovnanie, prílišná regulácia trápi 38 percent, zatiaľ čo klimatické zmeny len 24 percent šéfov veľkých spoločností.

Prieskum PwC sa uskutočňoval v septembri a októbri 2019 na vzorke 1 581 riaditeľov veľkých firiem. Tie analytická skupina vybrala na základe HDP jednotlivých krajín tak, aby vo vzorke boli zastúpené všetky hospodársky významné svetové regióny.