Žijeme v období zvýšeného stresu. Správna životospráva nám ho môže pomôcť zmierniť

Energetická, ekonomická, či klimatická kríza sú témy, ktoré momentálne rezonujú v celej spoločnosti. Neistota budúcnosti a spoločenské krízy na každom kroku zvyšujú mieru nášho každodenného stresu. Odborníci radia, ako sa popasovať so zvýšenou mierou stresu a ventilovať tlak z nárokov dnešného moderného sveta. Pomôcť nám môže správna životospráva a pitný režim.

Poznáte to. Potrebujem dokončiť projekt, stihnúť stretnutie s klientom, vyzdvihnúť deti zo školy, ísť na nákup, navariť večeru. Koľko ešte môžem tento mesiac minúť? Znova dvíhajú ceny? Čo sa to zas vo svete deje? Tlak a rýchle tempo dnešnej spoločnosti v nás občas môže vyvolať intenzívny a nepríjemný pocit. Niekedy sa však príliš sústredíme na všetko naokolo a na seba zabúdame. Správna životospráva, vedomá a aktívna starostlivosť o naše fyzické a psychické zdravie je základným predpokladom zvládania stresu a kritických situácii.

Vymedzte si svoje hranice

„V prvom rade je podstatné vedome si vymedziť hranice, do akej miery môže moja práca, vzťahy, ale aj iné bežné situácie ovplyvniť kvalitu môjho života. Následne je už jednoduchšie priorizovať svoje psychické a fyzické zdravie pred všetkým, čo ma stresuje. Stres môžete ventilovať napríklad pravidelnou fyzickou aktivitou v podobe rôznych foriem cvičenia, behu, bicyklovania a iných, ale podceňovať by sme nemali aj obyčajnú chôdzu počas bežného pracovného dňa. K tomu môžeme zaradiť pravidelnú meditáciu, ktorá nám v pokoji pomôže upratať si myšlienky“ odporúča výživový poradca, tréner a zakladateľ projektu wHEALTH Maroš Krivosudský.

Nenahraditeľný pomocník proti stresu – horčík

Proti stresu sa dá bojovať aj správnou životosprávou, ktorá zahŕňa pravidelné dopĺňanie potrebných vitamínov a minerálnych látok, dodržiavanie pitného režimu či dostatočnou relaxáciou organizmu. Najdôležitejším v tomto smere je horčík, ktorý sa nie nadarmo nazýva aj antistresovým minerálom. Podieľa sa totiž na veľkom množstve metabolických reakcií organizmu, spojených so zvládaním stresu, ako napr. prenos nervových vzruchov, ovplyvňuje svalové kontrakcie či srdcový rytmus. „Vďaka tomu nám horčík dokáže v priebehu dňa pomôcť s lepšou koncentráciou, lepšou náladou, pomáha pri svalových kŕčoch či bolestiach hlavy. Vo večerných hodinách zas môže byť veľmi nápomocný pri zaspávaní, keďže ovplyvňuje nervové impulzy a tvorbu spánkového hormónu, melatonínu. Vďaka magnéziu sa vaše svaly uvoľnia, dôjde k relaxácii celého organizmu a váš spánok bude omnoho kvalitnejší“ dopĺňa MUDr. Mgr. Silvia Masaryková.

Aj príroda a počasie ovplyvňujú náš denný biorytmus a zmeny nálad

Aktuálne ročné obdobie, poznačené skracovaním dní, chladnejším, sychravým počasím spolu s nedostatkom slnečného žiarenia, čerstvého ovocia a zeleniny či pobytu na čerstvom vzduchu, je jedným z najnáročnejších z pohľadu nášho fyzického a psychického zdravia. Zmena času, ktorou si v týchto dňoch prechádzame tiež nepriaznivo ovplyvňuje náš

Biorytmus a organizmu trvá často dni až týždne, kým sa s touto zmenou vysporiada. Všetky tieto faktory, spolu s napätím v spoločnosti, ktorému každodenne čelíme spôsobujú nadmerný stres, ktorý sa môže prejaviť únavou, vyčerpanosťou, zvýšenou nervozitou, ale aj ďalšími nepríjemnými prejavmi, ako bolesti hlavy, či svalové kŕče. „Bojovať s týmito príznakmi nám môže pomôcť dostatočný a najmä pravidelný príjem horčíka, ideálne v malých dávkach počas celého dňa, aby ho organizmus stíhal vstrebávať,“ hovorí MUDr. Mgr. Silvia Masaryková. „Výkyvy počasia, ale aj stres samotný môže mať negatívne dopady aj na náš imunitný systém, preto by sme mali podporovať na dennej báze dopĺňaním zinku a vitamínu D. Nemali by sme zabúdať ani na všetky ostatné vitamíny a minerálne látky, ktoré organizmus potrebuje na správne fungovanie a odolnosť voči vonkajším vplyvom. „ dopĺňa MUDr. Mgr. Silvia Masaryková.

Pravidelne, v menších dávkach

Ideálnym spôsobom, ako dopriať organizmu dostatok horčíka je jeho pravidelný príjem v malých dávkach, počas celého dňa. Pravidelné pitie minerálnych vôd s dostatočným množstvom magnézia, by preto malo byť súčasťou vášho každodenného pitného režimu. Dôležitý faktor pri výbere minerálnej vody je aj intenzita mineralizácie. Slabo a stredne mineralizované vody sú vhodné na každodenné pitie u ľudí bez rozdielu veku a zdravotného stavu, ktorí nemusia svoju spotrebu obmedzovať. Prírodná minerálna voda Magnesia je obzvlášť bohatá na horčík a zároveň má nízky obsah sodíka, čo je ideálna kombinácia pre zdravý životný štýl.

Prírodná stredne mineralizovaná voda so značným obsahom horčíka (172mg / 1 l) a nízkym obsahom sodíka (len 5mg /1 l) pramení v chránenej krajinnej oblasti Slavkovský les. Čerpá sa z prírodného zdroja z hĺbky okolo 100 metrov. Pri svojej ceste hlbinami sa minerálna voda dostáva do kontaktu s hadcom (serpentinitom), ktorý je obzvlášť bohatý na horčík. Ten sa do vody uvoľňuje vďaka oxidu uhličitému, pozostatku po miestnej sopečnej činnosti. Kombinácia hadca a oxidu uhličitého je natoľko vzácna, že ju v celej Európe nájdeme iba na niekoľkých málo kilometroch štvorcových v Slavkovskom lese. „Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu má priaznivé účinky na zdravie organizmu a je vhodná na pravidelnú konzumáciu bez obmedzenia. Tento rok sa jedinečnosť minerálnej vody prejavila aj v ocenení Najdôveryhodnejšia značka v kategórii balených vôd, kde svoju dôveru voči Magnesii prejavili aj slovenskí spotrebitelia“ uvádza balneotechnička Jana Ježková.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.