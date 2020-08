Žilina, Dunajská Streda a Ružomberok spoznali súperov v prvom predkole Európskej ligy

Všetci slovenskí zástupcovia v 1. kvalifikačnom kole Európskej ligy 2020/2021 sa predstavia vonku. Pondelkový popoludňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone prisúdil najdlhšiu cestu za súperom Dunajskej Strede, futbalisti FC DAC 1904 sa 27. augusta predstavia na Islande proti tímu FH Hafnafjördur.

V rovnakom termíne vycestujú hráči MFK Ružomberok do Švajčiarska na duel proti klubu Servette Ženeva a vicemajstrovskú Žilinu čaká let do Walesu na zápas proti družstvu The New Saints.

Dunajská Streda mohla v pondelok „vyfasovať“ aj dánsky Aarhus či írsky Shamrock, Ružomberku či Žiline mohol žreb prisúdiť aj FC Vaduz z Lichtenštajnska. Ak slovenské tímy „prejdú“ cez prvú prekážku v pohárovej Európe, ďalšieho súpera spoznajú 31. augusta.

Nová sezóna EL sa začne už o týždeň skôr ôsmimi duelmi predkvalifikácie. Keďže pandémia koronavírusu spôsobila oneskorené ukončenie ročníka 2019/2020 a tým pádom posun začiatku novej európskej pohárovej sezóny 2020/2021 na neskorší termín, súboje prvého, druhého a tretieho kvalifikačného kola EL sa budú hrať bez odviet. Klasickým systémom doma-vonku sa neuskutočnia ani stretnutia play-off.

Vyvrcholenie EL 2020/2021 sa očakáva 26. mája 2021 v poľskom Gdansku.