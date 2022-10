Žilina nevyhrala ani v treťom ligovom zápase po sebe, Trenčín nadviazal na triumf nad Slovanom

Futbalisti AS Trenčín nadviazali na minulotýždňový skalp majstrovského Slovana Bratislava (4:0) a v sobotňajšom dueli 14. kola Fortuna ligy 2022/2023 si v domácom prostredí poradili i s nováčikom zo Skalice.

Po víťazstve 3:1 sa priblížili k umiestneniu v prvej „šestke“, na ktorú momentálne s 18 bodmi strácajú bod.

Bystrica sa dotiahla na Žilinu

„Nie je ľahké potvrdzovať výkonnosť a víťazstvá. V prvom polčase nám robilo problém, že sme sa nevedeli dostať do tempa a nehrali tak, ako by sme si predstavovali. Boli sme trpezliví. ‚Otvorili‘ sme súpera prvým gólom a potom ďalšími. Som veľmi šťastný, že sme tímovo doviedli zápas do víťazného konca,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii trenčiansky kouč Marián Zimen, ktorého zverenci budú môcť najbližšie potvrdiť dobrú formu v Michalovciach.

MŠK Žilina nezvíťazil v treťom zápase po sebe. „Šošoni“ síce v Banskej Bystrici viedli 1:0, no náskok neudržali a umožnili domácim otočiť vývoj na konečných 2:1.

Bystričania sa navyše v tabuľke bodovo (19) dotiahli práve na Žilinčanov. Aktuálne sa vezú na pozitívnej vlne, keďže v ostatných piatich ligových stretnutiach nazbierali až 10 bodov.

„Chceli sme hostí brániť, aby nemali priestor na rozohrávku na rýchlych a šikovných hráčov vpredu a v strede poľa. Chceli sme eliminovať riešenie situácii v ‚boxe‘ vysokým pressingom, čo sa nám darilo. Hrali sme agresívne a vo vysokom tempe. Chalani duel ‚odmakali‘, za čo by som im chcel poďakovať. Celkovo sme si vytvorili viac šancí a zaslúžene sme vyhrali. Ideme ďalej, budeme chcieť aj ďalšie zápasy vyhrať, radi by sme najbližšie bodovali v Ružomberku,“ poznamenal tréner Banskej Bystrice Michal Ščasný podľa oficiálneho webu nováčika.

Liptáci si body podelili

V liptovskom derby Ružomberok nevyužil možnosť dostihnúť tretiu Dunajskú Stredu (23), ktorá deň predtým zaváhala v Zlatých Moravciach (2:2). „Ruža“ napokon pred vlastnými fanúšikmi iba remizovala s posledným Liptovským Mikulášom 1:1.

Ružomberského lodivoda Petra Struhára mrzelo, že jeho hráči neboli dostatočne efektívni. „Musím však povedať, že Mikuláš hral veľmi kompaktne, organizovane v obrane a od sedemdesiatej minúty sme sa do tých príležitostí až tak nedostávali. Tým pádom toto derby skončilo remízou,“ skonštatoval Struhár podľa klubového webu.