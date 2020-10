Žilina zastavila suverénnu Dunajskú Stredu vo veľkom štýle a ukončila svoju negatívnu sériu

Osem zápasov trvala rekordná séria víťazstiev FK DAC 1904 Dunajská Streda vo Fortuna lige 2020/2021, až prišla prvá prehra. V Žiline prehral líder tabuľky rozdielom triedy 1:4 (1:3) a za jediný zápas inkasoval polovicu gólov z toho, čo doteraz v ôsmich súbojoch v slovenskej najvyššej súťaži.

Šťastnými strelcami domácich boli ešte v prvom polčase samí mladíci – 19-ročný Patrik Iľko a 21-roční Dawid Kurminowski a Vahan Bichachčian.

DAC prehrával súboje

Štvrtý gól si strelili hostia sami, keď v 70. min Dominik Kružliak nasmeroval hlavičku do siete prekvapeného Martina Jedličku.

„Upozorňoval som hráčov, že len s pekným futbalom v Žiline nemôžeme uspieť. Domáci boli aktívni, bojovní, bohužiaľ, prehrávali sme s nimi súboje v prvom polčase. Náš dnešný štýl hry bol málo čo len na jeden bod,“ skonštatoval tréner Dunajskej Stredy Bernd Storck na pozápasovej tlačovej konferencii.

„Sadlo nám takmer všetko. Boli sme dobre motivovaní. Chcem však vysloviť poklonu aj pre DAC. Je to inšpiratívne mužstvo. Snažíme sa preniesť momenty z ich hry do našej hry, eliminovať ich silné stránky. Dnes sa nám to podarilo,“ povedal žilinský kouč Pavol Staňo.

Žiline sa proti Dunajskej Strede dlhodobo nedarilo. Naposledy predtým ju zdolala ešte v majstrovskej sezóne 2016/2017.

Najlepší výkon Žiliny

Sobotňajší triumf naštartoval gólom z 10. min mladý krídelník Iľko, ktorý bol pre neho tretí v tejto sezóne. V poslednom období však pauzoval pre zranenie a do základnej zostavy sa vrátil po vyše mesiaci.

„Dali sme štyri góly, môžeme byť spokojní. Som rád, že mi to tam padlo a že po troch-štyroch týždňoch som mohol nastúpiť a pomôcť mužstvu. Plnil som si aj defenzívne úlohy, bez toho to nejde. Mohli sme ešte niečo pridať navyše, ale aj štyri góly sú pekné. Bol to náš najlepší výkon proti najlepšiemu mužstvu,“ uviedol Iľko, cituje ho oficiálny portál MŠK Žilina.

Ak v nedeľu majstrovský ŠK Slovan Bratislava uspeje na ihrisku FK Pohronie v Žiari nad Hronom (18.00 h), stiahne manko na vedúcu Dunajskú Stredu na 2 body.